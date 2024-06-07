菲律賓指控中國海警「野蠻」　阻患病海軍從爭議海域撤離

菲律賓6月7日指控中國海警「野蠻和不人道」，阻撓菲方從南海撤離一名患病的海軍人員。



據路透社報道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）指出，事發於5月，涉及被派往仁愛礁（Second Thomas Shoal）守衛擱淺軍艦的一名海軍陸戰隊小分隊隊員。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）6月7日表示，儘管菲方已向中方表明這次安排屬於醫療撤離性質，但菲海岸警衛隊和海軍橡皮艇還是受到中國海警船的騷擾。

塔里埃拉指中國海警「採取危險動作，甚至故意撞擊菲方運送生病人員的硬式救生艇」。

塔里埃拉在一份聲明中說：「中國海警所表現的野蠻和不人道行為，在我們的社會是不應該存在的。」

中國駐菲律賓大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓1999年故意將破舊的二戰時期登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺在仁愛礁（Second Thomas Shoal，菲律賓稱阿雲津礁），以此強化菲律賓對南沙群島的主權聲索。

本文獲《聯合早報》授權轉載

