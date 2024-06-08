英國凱特王妃為缺席檢閱儀式致歉　致函稱望很快回到公眾面前

正在接受癌症化療的英國王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）在一封6月3日被公開的親筆簽名信寫下，她為錯過6月8日舉行的一個軍隊檢閱儀式致歉，並表達她期望很快就能回到公眾視野。



凱特王妃在致愛爾蘭衛隊（Irish Guards）團長的信中寫道：「能夠成為您們的上校是一項巨大的榮譽，我很遺憾無法在今年的上校檢閱會接受您們的敬禮。」

她在信中寫道：「請轉達我對整個軍團的歉意，但我熱切期望很快能夠再次代表您們所有人。」信件由愛爾蘭衛隊於6月8日在其社交媒體X發布。

威廉王子6月5日出席紀念盟軍登陸諾曼第80週年的活動時，曾在回應一名老兵慰問時談及妻子凱特的病況已有好轉。

凱特王妃今次缺席的上校檢閱一般在紀念英王官方壽辰（King's Official Birthday）閱兵的前一週舉行，這是官方巡遊慶祝活動的一部份。而本應有份參加這項活動的她，是愛爾蘭衛隊的榮譽上校。