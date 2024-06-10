伊朗總統選舉最終候選人名單 議長與前核談判代表等6人入閘
撰文：王海 成依華
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伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）6月9日報道，伊朗公布第14屆總統選舉最終候選人名單，包括伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、伊朗前首席核談判代表賈利利（Saeed Jalili）等共6人最終獲准參選。總統大選定於6月28日舉行。
這6人分別是：
．伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）
．伊朗前首席核談判代表賈利利（Saeed Jalili）
．議員佩澤什基安（Masoud Pezeshkian），法媒指他是唯一入圍的改革派候選人
．前內政部長普爾穆罕默迪（Mostafa Pourmohammadi）
．德黑蘭市長Alireza Zakaani
．副總統哈希米（Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi）
伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）6月2日登記參選，最終未能入閘。
伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）在5月19日發生的直升機事故中遇難後，根據伊朗憲法第131條，如果總統在任內去世，經伊朗最高領袖確認，由第一副總統代行總統職務，並須在50天內安排新總統選舉。
該國由神職人員領導的憲法監督委員會（Guardian Council）對報名參選的候選人進行審查，在6月9日公布最終候選人名單。