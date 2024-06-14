G7峰會首日聚焦俄烏戰爭　澤連斯基與日本及美國簽雙邊安全協議

七國集團（G7）領導人峰會6月13日在意大利埃尼亞齊亞區（Borgo Egnazia）Borgo Egnazia酒店開幕，峰會其中一項重要議題就是烏克蘭戰爭。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在意大利表示，盟國將做出「重要決定」。



烏克蘭專場會議

澤連斯基已參與G7峰會聚焦烏克蘭戰爭的第一場專場會議，根據當地傳媒報道，會議於基輔時間13日下午4時（香港時間晚上9時）左右開始。

他在聲明中說：「今天是意大利的七國集團峰會，我們最大夥伴的會議。峰會的大部份時間將致力於烏克蘭、我們的國防和經濟穩定。我們期待今天做出重要的決定。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

G7峰會關於烏克蘭主要議題

－發展戰鬥機聯盟

－加速飛行員訓練

－加速飛機交付

－發展烏克蘭防空系統

發展基於最強大的西方系統的烏克蘭防空系統。

－增加遠程能力

－批准使用俄羅斯資產

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

G7已宣布什麼？

這次峰會在意大利埃尼亞齊亞區（Borgo Egnazia）一間擁有米芝蓮星級餐廳的豪華酒店進行。路透社13日報道，G7國家達成共識，同意使用凍結俄羅斯資產的利息，向烏克蘭提供500億美元（3,900億港元）貸款。

澤連斯基與美國日本簽署安全協議

澤連斯基13日出席意大利七國集團峰會期間，分別與美國和日本簽署為期10年的雙邊安全協議，旨在加強烏克蘭抵禦俄羅斯的能力。

美烏領袖13日簽署的，是一項為期10年的雙邊安全協議，以加強烏克蘭對俄羅斯侵略者的防禦。

路透社引述一些美國官員說，這項協議旨在承諾美國未來政府將繼續支持烏克蘭，即使前總統特朗普11月舉行的美國總統選舉獲勝。

根據協議文本，協議為美國協助烏克蘭過時的軍隊制定長期發展框架，並使烏克蘭在朝最終加入北約邁進一步。

英國廣播公司（BBC）稱，協議簽署被視為烏克蘭最終得以加入北約的先兆，美國確認支持烏克蘭加入北約這一最終的結果。