日本東京旅遊巴斬人案：刀手疑是中國籍男子　或因私怨狠插同胞

日本東京都港區一輛旅遊巴6月14日發生持刀傷人事件，一名20多歲男子在車上被斬傷，已被緊急送院救治。傷者雖然受傷流血，所幸仍意識清醒。疑犯則當場被制伏。KBS日本14日稱，疑犯據信是中國公民，因涉嫌謀殺未遂被捕；被刺傷的男子似乎也是中國籍，看來兩人之間有私人恩怨。



富士新聞網（FNN）引述警方稱，旅遊巴14日下午5點30分左右駛經東京都港區時，一名男子突然持刀襲擊另一名20多歲的外籍男子，受害者胸部與腹部皆中刀

事發地點距離JR高輪Gateway站約500米。

日車上載有20多人，但是否包車則不得而知。

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