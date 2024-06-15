美國高官：G7領導人認為中國「援俄羅斯行動」威脅歐洲安全

美國政府一名高級官員6月14日表示，七國集團（G7）領導人認為中國最近「支持俄羅斯的一些行動」不僅威脅烏克蘭，還威脅歐洲及跨大西洋安全。



路透社14日引述一名美國高級官員表示，G7領導人經過討論後，認為中國經濟模式日益集中，未來有變化的可能不大。

七國集團峰會公報指出，G7無意傷害中國或阻礙其經濟發展，僅採取行動保護G7各國企業免受不公平行為的影響，創造公平的競爭環境並糾正持續存在的經濟損害。

2024年6月13日，七國集團G7領導人抵達意大利普利亞峰會現場。（Reuters）

七國集團（G7）2024年6月13日在意大利開幕與會國領導人及歐盟代表大合照（意大利七國峰會）

美國政府高級官員4月12日表示，中國透過提供大量機械工具、微電子、無人機和巡航導彈科技，幫助莫斯科提高其國防生產，支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭努力。中國駐美國大使館當時表示，中方沒有向任何一方提供武器。中國駐美大使館發言人劉鵬宇告訴路透社稱，中俄之間的正常貿易不應受到干擾或限制，「我們敦促美方不要貶低和指責中俄之間的正常關係」。