沙特阿拉伯不續簽石油美元協議　阿媒：改用人民幣傳言甚囂塵上

沙特阿拉伯6月9日宣布不會續簽與美國的《石油美元協議》（Petrodollar Agreement）,「石油美元」（Petrodollar）一詞走進歷史。外媒指，不少報道傳言特將轉用人民幣。



總部位於英國倫敦的泛阿拉伯媒體《新阿拉伯人報》（The New Arab）13日報道，關於沙特將放棄美元轉而使用人民幣進行石油交易的報道不斷湧現，倘成真，這將標誌着沙特向東亞經濟傾斜並遠離美國。

美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德2022年7月16日在沙特阿拉伯吉達市進行會面（Reuters）

美國國務卿布林肯2024年4月29日與沙特王儲穆罕默德在沙特阿拉伯利雅德進行會面（Reuters） l

報道指，專家對此傳聞態度兩極，有人認為這是沙特阿拉伯對美元霸權的重大打擊，另一派專家則表示反對，認為事實並非像看上去那樣，沙特阿拉伯跟美國的關係正在好轉。

印度金融學教授Bhiku Mhatre在X上寫道：「對美元霸權的重大打擊！沙特阿拉伯拒絕與美國續簽為期50年的石油美元協議。所以現在，沙特阿拉伯可以自由地以多種貨幣出售石油，包括歐元、日圓、人民幣、印度盧比等。對美國的重大打擊！」

《華爾街日報》3月報道沙特正考慮將部份出口中國的石油以人民幣結算。《新阿拉伯人報》指，在沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的領導下，沙特與俄羅斯和中國愈走愈近，與美國則就中東地區安全問題發生爭執。沙特也採取行動加入金磚國家。

2022年起，西方媒體便頻頻報道，「中沙可能改以人民幣結算石油，衝擊美元地位」。去美元化與人民幣國際化的長期趨勢未有大改變，新時代的中沙合作亮點，重點也絕不僅有石油人民幣，例如，中國與沙特央行2023年簽署雙邊本幣互換協議。