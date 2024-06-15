凱特王妃出席英王壽辰皇家軍隊閱兵儀式：罹癌後首度公開露面

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）6月14日就自己健康狀況發表聲明，她說會在英國時間15日現身英王查理斯三世（King Charles III）的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）而且如期乘車抵達白金漢宮。



這是她接受手術後以來的首次出席公眾活動。

英國查理斯出生日期是1948年11月14日，但他壽辰慶祝活動也按照傳統，落在6月中的周六。

已故英女王出生日期是 1926年4月21日， 而官方壽辰卻是每年6月的第二個周六。

慶祝兩個生日的傳統，源自1748年喬治二世統治時期。生於11月的他因英國天氣不穩，決定把生日遊行改到夏天風和日麗的天氣下舉行，並把皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）演變成國王慶生儀式之一。

Trooping the Colour 是英聯邦軍隊的儀式。17世紀戰場上，旗幟顏色是一個軍事部隊的標誌，方便士兵找到所屬部隊的集合地點，後來慢慢成為傳統，並變成皇家軍隊閱兵儀式的一大特色。

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）2024年6月14日就自己健康狀況發表聲明，她說會在英國時間15日現身英王查理斯三世（King Charles III）的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）而且如期乘車抵達白金漢宮。（AFP VIA GETTY）

英國天空新聞2024年6月15日在直播鏡頭捕捉到乘專車抵達白金漢宮的凱特王妃。（英國天空新聞影片截圖）

英國天空新聞2024年6月15日在直播鏡頭捕捉到乘專車抵達白金漢宮的凱特王妃。（英國天空新聞影片截圖）

凱特6月14日在社交平台上載一張自己站在大樹下的照片，並在留言中表示，對在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到高興，形容有助自己和丈夫威廉王子（Prince William）度過艱難時刻。

她指自己的康復情況理想，但正如經歷過化療的人士都會知道，情況會時好時壞。而在這些壞日子中，自己就會感到虛弱和疲累，因此需要屈服讓身體休息。不過在好日子時，就會感到變得更強壯，希望充分感覺良好。

現年42歲的凱特稱，她的治療會繼續進行，而且仍需時數月。她在感覺理想時，就會透過參與校園生活取得樂趣，以及利用私人時間進行可以獲得正能量的事情，同時開始在家中處理些少工作。

圖為英國王儲威廉（Prince William）、儲妃凱特（Princess Catherine）及3名子女2023年12月25日在桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）出席聖誕節活動。（Reuters）

圖為韓國總統和第一夫人訪英期間，英國威爾斯親王威廉和威爾斯王妃凱特2023年11月21日在倫敦出席歡迎活動，陪同韓國總伉儷檢閱英國皇家騎兵衛隊。（Pool via REUTERS/File Photo）

她表示期待在15日與家人出席查理斯三世的壽辰閱兵儀式，又希望在夏季參加一些公眾活動，但同時理解自己仍未完全走出困擾。

凱特指自己正學習如何保持耐性，特別是面對不確定時刻。她會順其自然，聆聽自己的身體狀況，容許自己花點時間復原。

白金漢宮（Buckingham Palace）其後表示，查理斯三世對凱特可以參與活動感到高興，並非常期待當天的活動。

凱特對上一次現身公開場合是在2023年12月，當時她與其他王室成員到桑德靈厄姆（Sandringham）出席聖誕禮拜。她在今年1月16日入院接受腹部手術，當時肯辛頓宮（Kensington Palace）稱她正在康復，但之後都沒有公開她的情況，直到她在3月22日公開患癌一事。