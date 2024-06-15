中國總理李強抵訪問澳洲4天　「六大議題」貿易CPTPP為先

中國國務院總理李強6月15日轉抵澳洲，展開為期4天訪問，行程包括訪問阿德萊德（Adelaide）、坎培拉（Canberra）和珀斯（Perth）。預料與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面時將討論大熊貓借澳展出、貿易障礙、人權、軍事、區域與全球安全問題以及在氣候變化領域上尋求合作等6大議題。



李強此行是7年來中國總理首次訪問澳洲，標誌着中澳關係漸漸重回正軌。有西方媒體認為，李強此訪後，中國國家主席習近平極有可能再度訪澳；倘成事，這將是自2014年後他首個訪澳之旅。

李強澳洲行5大重點議題：

1. 熊貓

對於澳洲民眾來說，他們對此行最關注的一點，可能是中國有或宣布將一對熊貓送往阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）。中國在2009年已將一對熊貓「旺旺」和「福妮」送往該動物園，牠們2024年11月被送回中國，屆時這對新來的熊貓將成為新的「中澳親善大使」。

２. 貿易

中國自3月29日起取消對澳洲葡萄酒的反傾銷和反補貼關稅。預計澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）將利用17日與李強會面的機會，促請中國取消剩餘的貿易障礙，包括對活龍蝦和紅肉的限制。

《衛報》6月15日稱，李強也將敦促澳洲支持中國加入名為「跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）的區域貿易協定。這也將是他本次訪問重點之一。

中國想加入CPTPP，需獲包括澳洲在內所有成員國同意，惟澳洲對此尚未表態。

中國國務院總理李強6月15日轉抵澳洲進行訪問，展開為期4天訪問。這是7年來中國總理首次訪問澳洲。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）到機場接機。（X@PMalinauskasMP）

3. 人權

阿爾巴尼斯極有可能提及被拘留的澳洲籍華裔作家楊恆均的案件。自中國法院2月依法對他判處死緩以來，這將是澳洲總理首次有機會面對面向中方官員提及此事。

一名持有雙重國籍但在港被捕男子亦可能在會面中提及。在香港民主派47人被控串謀顛覆國家政權案，一名持澳洲與中國雙重國籍的男子吳政亨（Gordon Ng）遭港府依《港區國安法》起訴。《衛報》15日引述參議院一委員會獲悉，澳洲官員已就吳向港府提出至少14次領事探視請求，均未成功。

《衛報》稱，他持有雙重國籍可能這類探訪被拒的原因。

中國國務院總理李強2024年6月15日坐專機抵達澳洲阿德萊德進行訪問（Reuters）

４. 兩軍互動

阿爾巴尼斯曾表示，他將提到最近兩宗中國解放軍在與澳洲國防軍人員互動時發生的「危險」和「不當」行為。

澳洲政府指控一架解放軍戰鬥機5月4日在黃海向澳洲海鷹直升機發射照明彈。在2023年11月14日發生的事件中，澳洲政府曾指責，一艘解放軍海軍驅逐艦便用聲納脈衝攻擊。

澳方稱，該國遠程護衛艦「圖文巴」號（HMAS Toowoomba）2023年11月14日在日本專屬經濟區執行潛水行動以清除纏住螺旋槳的漁網，一艘解放軍海軍驅逐艦逼近「圖文巴」號，迫使潛水員浮出水面。此人其後被發現耳朵受輕傷。

中國國務院總理李強2024年6月15日抵達澳洲阿德萊德進行訪問，澳洲外長黃英賢到場接機（Reuters）

5. 區域與全球安全

澳洲政府對中國在南海（包括菲律賓附近）採取更強硬的行動甚為擔心。澳洲不止一次以「反對中國使用武力改變台海現狀」表明其立場。

中國過往經常敦促澳洲等國家不要干涉其內政，相信李強會藉此機會敦促澳洲制定自己的外交路線，而不是讓自己與美國戰略過於緊密地聯繫在一起。

在全球安全討論中，澳洲會鼓勵中國對俄羅斯施加影響，以結束俄烏戰爭。雙方可能也會討論到以巴戰爭造成的人道危機。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年3月20日在澳洲坎培拉與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行第7輪中澳外交與戰略對話。（Reuters）

6. 氣候變化：

澳洲政府過往一再表明，澳洲對華政策是「在可以合作的方面合作，在必須反對的方面反對，並以澳洲的國家利益為重」。

氣候變化似乎是雙方認為有合作空間的領域之一。2023年11月中澳領導人會晤後，中澳兩國承諾恢復氣候變化和能源方面進行對話，並在土壤碳測試和智能農業實踐方面開展技術合作。

鑑於只有在全球範圍內大幅削減排放量，氣候才會有效，阿爾巴尼斯和李強可能會在這個領域做出進一步的努力。

李強15日在坎培拉舉行會議後，他將前往澳洲西部，與商界領袖和澳洲華人社區成員進行對話。