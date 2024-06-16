美國密歇根州槍擊案　槍手向公園戲水池連開28槍　6-10人中彈受傷

美國密歇根州奧克蘭縣（Oakland County）當地時間6月15日發生槍擊案，槍手向一個廣場的嬉水池開槍，至少6至10人中彈受傷，傷者包括兒童。槍手事後逃逸。警方已封鎖案發現場附近街道，呼籲人們請勿接近，以及尋找可供避難的地方。



案發地點羅徹斯特山（Rochester Hills）位於該州最大城市底特律以北43.4公里。

美國《底特律新聞》15日引述奧克蘭縣警長布查德（Michael Bouchard）稱，當地時間下午5點左右，多達10人在羅徹斯特山一個嬉水池遭槍擊。他說一名隨機作案槍手下車後，在公園用手槍發射28發子彈。

Rochester警察局和奧克蘭縣治安官辦公室稱，槍擊事件發生在Rochester Hills奧本東路（E. Auburn Road）1585號的布魯克蘭芝廣場（Brooklands Plaza）嬉水池。

布查德說，槍手開車到公園，下車後用一把9毫米克拉克半自動手槍開火，重新裝彈、開火，然後又重新裝彈，在現場遺下3個彈匣。他說，警方後來找到手槍和彈匣。

他在當晚7時30分向記者發表講話，稱在現場附近找到9到10名槍擊受害者。他說其中一名受害者年僅8歲。他稱不能公開有關其他受害人的年齡。

霍士新聞二台稱，傷者包括成人及兒童，部份重傷。

布查德稱，槍手被圍困在距離公園半英里（約804米）的一個住家內，一支特警隊正在集結。

布查德說，此事對當地來說是一個重擊，當地已經歷這麼多的悲劇。他說，當地人甚至還沒有搞清楚牛津高中發生的事情。

他所指的是，美國密歇根州牛津高中（Oxford High School）2021年11月30日發生校園槍擊案，4死7傷，槍手15歲的高中三年級男生克倫布利（Ethan Crumbley），他的父母在2024年2及3月分別誤殺罪成。兩人被指忽視兒子日益惡化的心理健康問題，以及買槍給他卻沒妥善保管。校方通知夫妻倆其子用手機搜尋彈藥的資訊後，母親還向兒子發短訊稱自己沒生氣，只對他說要「學會不被抓到」。

【延伸閱讀】美國警察疑「找錯地址」破門攻堅 23歲非裔軍人無辜被開6槍擊斃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

【延伸閱讀】美警槍殺疑犯影片曝光 13歲男童中槍時手無寸鐵 已舉手示意投降（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

【延伸閱讀】美國示威者遭瞄準 橡膠子彈「射爆睾丸」 警方否認做法不當（點擊放大瀏覽）▼▼▼