巴黎奧運灑錢不貶眼　LVMH豪氣包辦獎牌＋法國隊服　好過賣廣告

不得不説，這有可能是運動員們最血賺的一屆奧運會了？起碼對於法國運動員，這個答案是基本確定的。



隨着LVMH集團對巴黎奧運會的全面贊助正式啟動，集團大筆一揮「這屆我們運動員的制服，全包了」！

於是，LVMH旗下奢牌Berluti包攬了法國隊隊員的開幕制服設計。從絲帶到西裝到襯衣到褲裝裙裝，再到配飾和鞋子，一應俱全。

（日本設計小站提供）

Berluti，成立於1895年，擁有業界巔峯的製鞋工藝，並提供量身定製的套裝設計，它曾經為 Andy Warhol 設計出著名的安迪樂福鞋，風靡世界，經典永流傳。

隨後就是這次的獎牌設計，由頂奢珠寶品牌CHAUMET（尚美巴黎）擔綱。

獎牌緞帶紋樣精美，複雜的花紋設計遍佈背面，正面光芒四射，中央則是一塊埃菲爾鐵塔的鐵片，頗具紀念意義。

（巴黎奧運官網）

雖然從貴金屬和珠寶的實際價值上，理論上比不過我們的「金鑲玉」，但是從品牌溢價上來看，這次的獎牌可以説是全面拉滿了。

每一位經過艱苦卓絕訓練的運動員，在脱穎而出之時均可獲此榮光，已經吸引了不少運動員摩拳擦掌，大品牌的力量與魅力，可見一斑。

而至於尚美巴黎的品牌力究竟有多大？大家只要知道它的創始人是拿破崙的御用珠寶匠就可以了！

自1804年起，尚美巴黎為拿破崙及他的皇后，打造出無數傳世珠寶，從王冠到飾劍無所不包，現多數存於羅浮宮內，有興趣的朋友們可以去法國旅遊時走走看看。

而相比於獎牌，裝獎牌的箱子甚至有那麼一絲「黯然失色」，它就是我們耳熟眼熟錢包不熟的：Louis Vuitton！

作為歷史上的高奢界旅行箱祖師爺，這次LV帶來的就是屬於自己經典的老花紋，箱子也是百年經典款，可以説是一目瞭然。

（Instagram / @louisvuitton）

箱體近1人高，總計能盛放468塊獎牌，估計在會後可能會迎來收藏愛好者的全體注目禮。除此之外，盛放火炬的設計也應用了LV棋盤格經典元素，非常搶眼。

據悉，奧運會期間LV還將推出一系列聯動，大好的賺錢機會，絕不可錯過囉。

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名包珠寶高定服飾之外，美酒當然也必不可少。酩悦軒尼詩閃亮登場，將包攬奧運宴會和貴賓套房的一切飲品。（法國人們提供了美酒，心中最擔心的是否會是來自英國的狂熱觀眾呢？）

除了上述奢華之外，LVMH還將陸續推出新的設計支持。只能説不愧是財大氣粗，可能這次法國奧運會，真的是高溢價最奢華的一屆了。當然，其中尚有格格不入的存在，在靚麗與珠光寶氣之外，來自東京奧運會的遺產，顯得尤為醒目。

那就是人稱「禁愛牀」的紙板牀，依然被沿用到了這屆奧運村現場！

於東京奧運面世，人稱「禁愛牀」的紙板牀。（巴黎奧運官網）

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