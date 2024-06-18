美國醫務總監促國會立法　規定社交媒體加注警示標籤

美國醫務總監指社交媒體使用可能損害青少年的心理健康，並敦促國會立法規定社媒平台必須加注警示標籤。



《紐約時報》報道，美國醫務總監穆爾蒂（Vivek Murthy）星期一（6月17日）宣佈，他將推動在社媒平台加注警示標籤，讓父母知道使用社媒平台可能傷害青少年的心理健康。

加注警示標籤，例如煙草和酒精產品上的警示語，是美國最高衛生官員可用的最有力工具之一，但穆爾蒂無法單方面做到這點，這一舉措需要得到國會的批准。

圖為英國倫敦一部手機顯示即時通訊手機應用程式WhatsApp和Signal。（Getty）

圖為Getty於2023年4月26日發布的設計圖片，顯示一部智能手機上的社交應用程式。（Getty）

穆爾蒂近幾年來不斷升級對社媒平台損害青少年心理健康的警告。2023年5月，他在一份顧問報告中建議父母立即限制子女的手機使用，並敦促國會迅速制定技術平台的健康與安全標準。

他還呼籲科技公司做出改變，包括分享它們的產品對健康影響的內部數據，允許獨立安全審計，並限制推送通知、自動播放和無限滾動等功能，他指這些功能「會損害正在發育的大腦並導致過度使用社媒平台」。

穆爾蒂在一次訪問中對社媒平台不願採取這些措施感到氣餒。他說：「我認為，我們不能單單指望社媒平台能夠自行解決這些問題。」「他們已有20年時間。」

穆爾蒂對於議員提出一項法案，規定社媒平台必須加注警示標籤仍然感到「樂觀」。他預計未來當人們使用社媒平台時，警示標籤會定期出現在屏幕上。