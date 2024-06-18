普京時隔24年再訪朝鮮 冀密切合作讓國際關係更民主穩定
撰文：洪怡霖
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朝鮮和俄羅斯6月17日同時宣布，俄羅斯總統普京18日至19日應朝鮮領袖金正恩的邀請國事訪問朝鮮。這將是普京自2000年7月以後時隔24年再次訪朝，也將是自2023年9月與金正恩在俄會晤後時隔9個月對朝進行回訪。
自金正恩2023年9月訪問俄羅斯以來，俄羅斯和朝鮮的關係日益加深，兩國在包括林業、農業、動物園和文化在內各個領域加強合作。普京訪問平壤的目的，是加強兩國關係並尋求在國際事務中相互支持。
俄羅斯在烏克蘭戰爭中面臨西方國家的制裁，在這種情況下，俄羅斯需要尋找盟友，朝鮮成為其中一個重要的合作夥伴。
俄羅斯需要尋找新的資源和技術支持，而朝鮮則需要外援來發展其經濟和軍事力量，因此兩國的合作可以看作是一種互利共贏的策略。俄羅斯希望通過與朝鮮的合作，尋求建立一個更加多極化的世界秩序。
普京18日起國事訪問朝鮮，有西方媒體將此視為普京挑釁西方之舉，俄羅斯克里姆林宮17日則強調俄羅斯和朝鮮之間的關係是友好睦鄰性質，在平等、尊重主權、選擇發展道路以及考慮彼此根本利益的原則基礎上發展和建立，普京稱俄羅斯願與朝鮮密切合作，使國際關係更加民主和穩定。
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