普京時隔24年再訪朝鮮　助推睦鄰合作

朝鮮和俄羅斯6月17日同時宣布，俄羅斯總統普京18日至19日應朝鮮領袖金正恩的邀請國事訪問朝鮮。這將是普京自2000年7月以後時隔24年再次訪朝，也將是自2023年9月與金正恩在俄會晤後時隔9個月對朝進行回訪。



自金正恩2023年9月訪問俄羅斯以來，俄羅斯和朝鮮的關係日益加深，兩國在包括林業、農業、動物園和文化在內各個領域加強合作。普京訪問平壤的目的，是加強兩國關係並尋求在國際事務中相互支持。

俄羅斯在烏克蘭戰爭中面臨西方國家的制裁，在這種情況下，俄羅斯需要尋找盟友，朝鮮成為其中一個重要的合作夥伴。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月14日與俄外交部領導層在莫斯科舉行會議。（Reuters）

2023年9月13日俄羅斯總統普京陪同到訪的朝鮮總統金正恩在俄羅斯阿穆爾地區參觀（Reuters）

俄羅斯需要尋找新的資源和技術支持，而朝鮮則需要外援來發展其經濟和軍事力量，因此兩國的合作可以看作是一種互利共贏的策略。俄羅斯希望通過與朝鮮的合作，尋求建立一個更加多極化的世界秩序。

普京18日起國事訪問朝鮮，有西方媒體將此視為普京挑釁西方之舉，俄羅斯克里姆林宮17日則強調俄羅斯和朝鮮之間的關係是友好睦鄰性質，在平等、尊重主權、選擇發展道路以及考慮彼此根本利益的原則基礎上發展和建立，普京稱俄羅斯願與朝鮮密切合作，使國際關係更加民主和穩定。