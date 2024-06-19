英國凱特王妃露面準備過程極機密有Plan B　舊衣重穿「有玄機」

撰文：聯合新聞網
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英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III，查爾斯三世）的慶生遊行，事前保密到家直到前一天晚間6時才宣布。

不過由於她仍在化療中，難以預知身體情況，因此還和王室家人擬定備案，若身體真的不適，就會待在白金漢宮，由查理斯三世之弟愛德華王子代替她與3個孩子坐馬車遊行。

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）
英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）
英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）

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綜合外電報道，凱特王妃近來因罹癌遠離鎂光燈，14日晚間突然宣布將參加老爺查理斯三世的慶生遊行。

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據指出，她事先致電查理斯三世表示將會出席，再與王室高層計劃露面行程。

她在前一週私下找來王室攝影師波蒂奧斯（Matt Porteous），在溫莎城堡附近的樹林中拍攝照片，穿着簡約高雅的服裝，倚着樹幹拍照，之後宣布將出席國王慶生消息時，用的就是這組照片。

凱特王妃找來王室攝影師拍照。（IG@HRHPWales）

為了不事前驚動各界，凱特王妃並未替這次露面制定一套新的服裝，而是將她在查理斯三世加冕儀式時首次穿的英國設計師品牌JENNY PACKHAM白色洋裝，交給王室裁縫做細節點綴，換上黑白腰帶與條紋蝴蝶結。

消息保密到家，甚至連設計師都不知道凱特要再穿一次這件洋裝，出席重要活動。

凱特在出席前，就與王室家人策劃好當天的主計劃與備案，因為身體狀況仍不穩定，擔心當天不舒服無法如期參與全程，因此備案是凱特留在白金漢宮休息，讓愛德華王子（Prince Edward）代替她與3個孩子坐馬車遊行。

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不過當天凱特並未留在白金漢宮，而是親自搭乘馬車，並在白金漢宮的陽台上露面，笑容可掬的她還走近查理斯三世，表現出相當精神的樣子。

閱兵典禮上，超過1250士兵與數百名英國近衛團士兵進行閱兵表演。

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