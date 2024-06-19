塔斯社：普京金正恩一對一會談開始

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日凌晨飛抵朝鮮首都平壤，普京19日早上抵達平壤金日成廣場，出席與金正恩會晤的正式儀式。普京和金正恩的大範圍元首會談在平壤結束，持續時間超過1.5個小時。塔斯社指，兩人開始一對一會談。



根據俄衛網，普京與金正恩的正式會晤在平壤開始，會晤前的歡迎儀式在金日成廣場舉行。歡迎儀式和合影後，兩人在錦繡山迎賓館舉行俄朝會談。

第一個到達金日成廣場的領導人是金正恩。朝鮮官方代表團、俄羅斯代表團成員相繼抵達。隨後普京的車隊抵達。金正恩下車，兩國元首熱情問候，然後與代表團成員握手。

兩國領導人向儀仗隊致意。俄羅斯和朝鮮的國歌奏響，兩人檢閱朝鮮武裝部隊的陸、海、空三軍儀仗隊。在群眾的歡呼聲和吶喊聲中，普京和金正恩坐上一輛敞篷轎車，在廣場上行駛。與此同時，氣球升空，煙花綻放。

2024年6月19日，俄羅斯總統普京和朝鮮領袖金正恩出席在平壤金日成廣場舉行的歡迎儀式。（Reuters）

2024年6月19日，俄羅斯總統普京和朝鮮領袖金正恩出席在平壤金日成廣場舉行的歡迎儀式。（Reuters）

俄新社報道，普京表示，俄羅斯讚賞平壤對俄羅斯政策一貫且不變的支持，包括烏克蘭政策。普京還說，俄羅斯正在與美國幾十年來強加的帝國主義政策作鬥爭。

普京稱，俄羅斯和朝鮮之間的互動基於平等和相互尊重，相信與金正恩的會談將是富有成效，「我對我們的新會晤感到非常高興，我希望下一次會晤將在俄羅斯，在莫斯科舉行。」

金正恩稱，俄羅斯與朝鮮進入新繁榮時期，他全力支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。他又已，俄羅斯在維持戰略平衡方面發揮重要作用，朝鮮無條件支持俄羅斯政策，在特別軍事行動方面全力支持俄羅斯。

有國際研究學者指，金正恩能接待普京，這本身就是一場勝利。對普京和金正恩來說，這都屬於一場勝利。

海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月向普京發出拘捕令，指他涉嫌在烏克蘭干犯戰爭罪行。面對國際實行多種孤立與制裁行動，普京在這段期間仍有外訪，從吉爾吉斯、中國、白羅斯到現在的朝鮮，再到之後的越南，這顯示他仍積極尋找機會維持其國際影響力，也展示國際刑事法院的拘捕令並未對他的外交活動造成實質影響。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

首爾梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）接受《德國之聲》採訪時表示，這次「金普會」會提升朝鮮在反對美國主導的國際秩序國家中的地位。另有聲音認為，這有助提高金正恩在國內的聲望。

李雷夫稱，這次峰會也加深朝鮮與俄羅斯的合作，俄朝可能會繼續否認違反國際法，但他們已從隱藏他們的某些活動轉向炫耀他們的合作。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

李雷夫也認為，普京訪問朝鮮是為了感謝朝鮮支持俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」。朝鮮與俄羅斯都否認朝鮮有向俄羅斯出口武器。

李雷夫還說：「在金正恩為前2次峰會訪問俄羅斯之後，這次回訪在政治上很重要，因為它使平壤的宣傳能夠將金正恩描繪成世界領導人。」