聯合國：以色列在加沙或違反戰爭法　轟炸時沒避免減少平民傷害

聯合國人權辦公室（OHCHR）星期三（6月19日）說，以色列軍隊可能一再違反戰爭法的基本原則，在加沙地帶軍事行動中未能區分平民和戰鬥人員。



路透社報道，在一份評估以色列六次造成大量人員傷亡和民用基礎設施被毀的襲擊的報告中，聯合國人權辦公室說，以軍「可能系統性地違反了攻擊中的區分、比例和預防措施原則」。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）說：「以色列的轟炸行動，可能一直違反了選擇避免或至少最大限度地減少平民傷害的作戰手段和方法的要求。」

2024年6月16日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）民眾，在已被以色列空襲摧毀的清真寺廢墟禱告。（Reuters）

2024年6月6日，加沙走廊中部努塞拉特（Nusseirat）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）一所讓難民棲身的學校受襲後，他們走出來檢視受建築物受損情況。（Reuters）

以色列常駐聯合國日內瓦代表團稱該分析「在事實、法律和方法上存在缺陷」。

以色列外交使團說：「由於人權高專辦充其量只能提供部分事實信息，因此任何試圖得出法律結論的行為都是有缺陷的。」

報告詳述了10月7日至12月2日期間發生的6宗事件，聯合國人權辦公室得以評估這些襲擊所使用的武器種類、手段和方法。

聯合國人權辦公室發言人沙達薩尼（Chris Sidot）說：「我們認為現在發布這份報告很重要，特別是因為對於其中一些襲擊，已經過去了八個月，我們還沒有看到可信和透明的調查。

「我們首先呼籲以色列當局採取措施，確保進行適當、透明的調查。」

她補充說，如果沒有透明的調查，「就需要在這方面採取國際行動」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

