真主黨警告：塞浦路斯領土倘助以軍進攻黎巴嫩　將成反擊目標

撰文：蕭通
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以色列國防軍（IDF）6月18日宣布，軍方已批准對黎巴嫩的行動計劃，意味以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突或可能演變成戰爭。黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）6月19日發表電視講話，向與以色列簽有國防合作協議、屬於歐盟成員的塞浦路斯（Cyprus）警告，如果容許以色列利用其領土攻擊黎巴嫩，將成為真主黨反擊目標。

納斯魯拉警告，如果以色列對黎巴嫩全面進攻，將會觸發一場戰爭，以色列將沒有任何地方可以避開真主黨的導彈和無人機攻擊，又稱真主黨有超過10萬名戰士，甚至可能更多。「我們已經為最壞情況作準備，以色列也知道這一點。」

他又警告，不論是向以色列開放塞浦路斯機場抑或基地，助其攻擊瞄準黎巴嫩，都意味塞浦路斯政府是戰士一部份，將被真主黨視為反擊對象。

2024年6月16日， 塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）在瑞士出席烏克蘭和平峰會。（Reuters）

塞浦路斯總統：不會參與軍事衝突

塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）同日表示，納斯魯拉的言論令人不快，而且不反映事實，強調該國不會參與任何軍事衝突，將定位於提出解決方案的角色，而非問題的一部份。

他又表示，該國致力在中東發揮人道主義作用，包括開放海上走廊為加沙運送緊急物資，證明該國對和平穩定的承諾。

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