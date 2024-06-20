韓國譴責朝俄簽新條約組「同盟」　宣布重新考慮向烏克蘭提供武器

韓國6月20日發聲明，強烈譴責朝鮮與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》，並會重新考慮向烏克蘭提供武器的方案，惟堅持不提供殺傷性武器的立場。



據韓聯社6月20日報道，韓國國家安保室室長張虎鎮20日在記者會上宣布韓國對朝俄簽約的聲明。

聲明指出，韓方對朝俄簽署新條約加強軍事和經濟合作深表擔憂，強調無論是直接或間接，為朝鮮增強軍事力量提供幫助的一切合作，都是違反聯合國安理會決議。

普京2024年6月19日訪問朝鮮，與金正恩會面（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

2024年6月19日，俄羅斯總統普京和朝鮮領袖金正恩出席在平壤金日成廣場舉行的歡迎儀式。（Reuters）

韓方指，作為安理會常任理事國，俄羅斯曾經主導對朝制裁決議，現在卻違反決議對朝提供援助，威脅韓國國家安全，難免為韓俄關係帶來負面影響。

聲明顯示，面對威脅國家安全的行為，韓方會與國際社會堅決應對，並進一步強化韓美同盟的延伸威懾力量及韓美日安全合作體系，消除朝鮮的核武威脅。

韓國發聲明強烈譴責，朝鮮與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》。圖為2024年2月5日，在首爾三星（Samsung）總部外飄揚的韓國國旗。（Getty Images）

朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）19日在平壤舉行首腦會談，並簽署《全面戰略夥伴關係條約》，條約包含「一方受到侵略時需互相援助」的內容。

金正恩在會後與普京共同會見記者時宣布，朝俄兩國關係已經升格成為「同盟關係」，邁向新的更高水平。