韓國譴責朝俄簽新條約組「同盟」 宣布重新考慮向烏克蘭提供武器
撰文：劉耀洋
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韓國6月20日發聲明，強烈譴責朝鮮與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》，並會重新考慮向烏克蘭提供武器的方案，惟堅持不提供殺傷性武器的立場。
據韓聯社6月20日報道，韓國國家安保室室長張虎鎮20日在記者會上宣布韓國對朝俄簽約的聲明。
聲明指出，韓方對朝俄簽署新條約加強軍事和經濟合作深表擔憂，強調無論是直接或間接，為朝鮮增強軍事力量提供幫助的一切合作，都是違反聯合國安理會決議。
韓方指，作為安理會常任理事國，俄羅斯曾經主導對朝制裁決議，現在卻違反決議對朝提供援助，威脅韓國國家安全，難免為韓俄關係帶來負面影響。
聲明顯示，面對威脅國家安全的行為，韓方會與國際社會堅決應對，並進一步強化韓美同盟的延伸威懾力量及韓美日安全合作體系，消除朝鮮的核武威脅。
朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）19日在平壤舉行首腦會談，並簽署《全面戰略夥伴關係條約》，條約包含「一方受到侵略時需互相援助」的內容。
金正恩在會後與普京共同會見記者時宣布，朝俄兩國關係已經升格成為「同盟關係」，邁向新的更高水平。