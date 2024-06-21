矽谷企業加強員工審查　防範外國間諜威脅

英媒報道，美國官員對中國間諜活動的威脅愈發擔憂，促使矽谷企業加大對現有和潛在新職員的安全審查。



同Google等科技巨頭以及OpenAI等知名初創企業直接合作的消息人士透露，由於擔心職員被外國政府利用來獲取知識產權和信息，這些公司已加強對職員的審核，紅杉資本（Sequoia Capital）等風險投資公司也鼓勵一些投資組合公司收緊對員工的審查。

美國官員多次警告，中國間諜可能對美國企業構成威脅。據報道，過去五年，特斯拉（Tesla）、美光（Micron）、摩托羅拉（Motorola）等都曾遭受來自中國的嚴重知識產權盜竊。

美國前國安顧問麥克馬斯特（H. R. McMaster）說，中國情報機構的威脅是切實且持續存在的。他指出，過去與國家安全有關的大多數研發都是政府項目，但如今私人企業已成為間諜的目標。

這催生了一些專門為企業提供戰略情報，協助防止間諜滲透的私人公司。總部在猶他州的邁進科技（Strider Technologies）提供的數碼工具就利用人工智能（AI），收集外國情報機構用來瞄準企業和企業職員的手法；若有員工被這個系統標記，企業客戶就會進行額外審查，如調查此人的家庭、在海外的財務往來、旅行史等。

邁進科技行政總裁萊維斯克（Greg Levesque）說：「我們在財富500強企業中都看到這種情況……一場地緣政治戰爭在進行，而科技業是前線。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

