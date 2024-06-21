美政府料將封殺卡巴斯基　指與俄政府密切構成國安風險

美國總統拜登（Joe Biden）政府料於6月20日公布，封殺俄羅斯網絡保安軟件商卡巴斯基（Kaspersky），禁止其產品在美銷售。消息人士稱，華府相信該公司與俄羅斯政府關係密切，企業使用其軟件對美國國家安全構成重大風險，也藉此進一步為烏克蘭戰事對俄施壓。



路透社引述多名知情人士稱，華府認為，卡巴斯基的殺毒軟件對電腦系統具「特權存取」（privileged access)，或使該公司能夠竊取敏感資訊、安裝惡意程式，以及阻止關鍵程式更新。

禁軟件進口銷售及下載

報道指出，拜登政府擬禁止卡巴斯基軟件進口及銷售，並禁止軟件更新的下載、產品轉售。新規將在發布後100天、即9月29日生效，以便企業有時間尋找替代品。此外，美國將採取另一項措施，將卡巴斯基添加到貿易限制名單，進一步打擊該公司聲譽。

此外，與卡巴斯基合作、將其軟件整合到不同品牌出售的「白標產品」（white-labeled products）也將被禁售，商務部將在正式執法前通知這些公司。

美國商務部暫未回應消息。卡巴斯基此前曾表示，它是一家私人管理公司，與俄羅斯政府沒有任何關係。