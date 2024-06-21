聖城麥加氣溫接近52度　過千名朝聖人士熱死

沙特阿拉伯聖地麥加（Mecca）持續受到熱浪侵襲，當地的氣溫在6月17日一度升至攝氏51.8度。多個傳媒20日報道，當地有超過1000名朝聖人士因為高溫死亡。



《衛報》及天空新聞（Sky News）報道，大約10個國家通報有公民在麥加朝聖時喪生，總人數增至1081人，其中新增58名埃及人，另外巴基斯坦及印尼亦證實再有公民死於當地。

有阿拉伯外交官指出，目前已有658及埃及人死於麥加，其中630人並沒有獲沙特簽發的朝聖簽證。該名官員表示，埃及朝聖人士的主要死因是與酷熱天氣有關，導致高血壓及其他併發症。

圖為2024年6月16日，沙特阿拉伯，朝聖者在宗教活動現場飲水。（Reuters）

2024年6月18日，沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca），一年一度的朝聖進行期間，穆斯林朝聖者在大清真寺（Al-Masjid al-Haram，又稱禁寺）繞行天房（Kaaba）。（Reuters）

埃及官員已到當地醫院為受影響民眾提供協助，以及收集資料；總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi ）亦指示政府內閣20日宣布成立危機小組調查事件，並指50,752名獲朝聖簽證的埃及人中，有28人死亡；但沒獲朝聖簽證的遇難公民人數方面，當局就沒有公布。

報道提到，朝聖的民眾都利用雨傘遮擋陽光，而沙特當局就呼籲民眾補充水分，以及避免在早上11時至下午3時最炎熱的時刻在戶外逗留。

沙特當局在6月已經將數以萬計沒持朝聖簽證的人士趕離麥加，惟仍有大批人士似乎仍到當地參加朝聖活動。不過這批人士因為沒有官方許可，令他們無法進入官方指定的冷氣休息區域，意味他們的健康面臨風險。