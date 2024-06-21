麥加破51度高溫逾千人死　屍體堆滿車　中暑教徒滿街躺觸目驚心

穆斯林聖城麥加的「朝覲」（Hajj）活動於14日開始，而當地近日高溫突破51度，導致超過1000名朝聖者死亡。



從曝光的畫面可以看到，許多穆斯林奄奄一息地躺在路上，甚至還有多具遺體被扛上推車。死亡人數最多的埃及已成立危機處理小組，準備針對事發原因進行調查。

穆斯林聖城麥加的「朝覲」（Hajj）活動於14日開始，而當地近日高溫突破51度，導致超過1000名朝聖者死亡，許多穆斯林奄奄一息地躺在路上，甚至還有多具遺體被扛上推車。（路透社）

穆斯林聖城麥加的「朝覲」（Hajj）活動於14日開始，而當地近日高溫突破51度，導致超過1000名朝聖者死亡，許多穆斯林奄奄一息地躺在路上，甚至還有多具遺體被扛上推車。（IG@yasemin_0761）

有民眾拍到超長「運屍車隊」經過情形 點圖放大瀏覽（慎入）：

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綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯近日高溫達攝氏51.8度，造成1081名穆斯林死亡。

當地外交官員指出，其中658名死者來自埃及，且高達630人是未正式登記的參與者。未正式登記的參與者無法獲得當局協助，也無法進入有冷氣開放的帳棚內。

從網路上曝光的現場畫面可以看到，在酷熱的天氣下，許多朝聖者奄奄一息地坐在路邊，有人被工作人員用擔架扛走，還有疑似罹難者的遺體直接用布蓋住留在街上。

甚至還有影片拍攝到，一具具遺體被放到手推車上，周圍擠滿了家屬。

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埃及內閣在聲明中指出，在5萬752名正式登記的朝聖者中，已有28人確認死亡，未正式登記的人數則無法確認。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已指示成立危機處理小組，針對埃及朝聖者的死亡情況進行調查。埃及內閣指出，替未正式登記參與朝覲者安排旅行的公司，將面臨調查和處罰。

朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲，由於朝覲民眾來自全球各地，人數可觀，因此由伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）決定和分配每個穆斯林國家的朝覲人數，各國有一定配額。

以埃及為例，去年11月開放登記今年前往麥加朝覲，由於近兩年埃鎊大幅貶值，導致朝覲費用飆升；去年費用含機票則共約94490埃鎊（約15467港元），而今年費用共達約17萬5500埃鎊（約28727港元）。

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今年正式登記的費用高漲，讓負擔不起的埃及穆斯林在未登記的狀況下前往麥加，進而導致埃及朝覲者的死亡數爆增。

除了埃及，約旦、印尼、伊朗、馬來西亞等穆斯林國家當局均證實有國內穆斯林在麥加死亡，但暫未具體說明死因。

另外，荷蘭外交部證實，有一名荷蘭籍婦女在前往麥加朝覲時身亡，目前正在向其家人提供協助。

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