聖城麥加悲劇頻生　酷熱天氣沙特被指管理不當　誰該為死亡負責？

朝覲（Hajj）指的是伊斯蘭信眾到沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca）的朝聖，這是每年全世界穆斯林最大規模的聚會。依據規範，每一個身體健康經濟良好的穆斯林，一生至少必須朝覲一次。但這場一年一度的宗教活動今年卻釀成過千人熱死的慘劇，背後可能有至少5大原因。



今年的朝覲在6月14日至19日舉行。據沙特阿拉伯公布的數據，有約180萬名來自全球各地的信眾前往麥加參與這項宗教活動。當地高溫突破51度，導致超過1000名朝聖者死亡。

在熱死的朝聖者中，有658名埃及人，超過200名印尼人，98名印度人，以及來自巴基斯坦、馬來西亞、約旦、伊朗、塞內加爾、突尼西亞、蘇丹和伊拉克等多國的信眾。

2024年6月15日，沙特阿拉伯料今年有180萬人湧麥加朝聖。（Reuters）

極端高溫

沙特阿拉伯過去一週經歷的極端高溫被認為是造成大量朝聖者熱死的主要原因。朝聖者除了面對高溫天氣，還需要做大量消耗體力的活動，而他們許多人都年事已高和健康欠佳。

朝覲期間因高溫熱死的情況並不罕見，自1400年代以來就有紀錄。科學家警告，全球暖化使情況變得更糟。

一名專門分析氣候的科學家指出，隨着全球氣溫比工業化前期上升攝氏1.5度，朝覲期間中暑的風險可能增加5倍。

2024年6月15日，在沙特阿拉伯聖城麥加周邊，大批穆斯林朝聖者用雨傘遮擋陽光。 （Reuters）

過度擠擁和衞生問題

朝聖者表示，沙特阿拉伯政府提供的住宿和設施管理不善，帳篷過於擁擠，缺乏足夠的降溫和衞生設施。

一名來自巴基斯坦的朝聖者向記者抱怨：「麥加天氣炎熱，我們的帳篷裏沒有冷氣。安裝的降溫設備大部份時間都沒有水。住在這些帳篷裏令人窒息，我們大汗淋漓，這是一次可怕的經歷」。

另一名來自雅加達的朝聖者對此表示同意，她說：「許多人因帳篷過於擠擁和過熱而暈倒」。

朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲。圖為2024年麥加朝聖相關照片。（路透社）

交通安排不周

朝聖者被迫在酷熱下長途跋涉前往目的地，有人將此歸咎於路障和管理不善。

一名組織私人朝覲團的組織者表示，每名朝聖者每天可能必須步行至少15公里。這使他們面臨中暑、疲勞和缺水的風險，「這是我第18次朝覲，根據我的經驗，沙特阿拉伯只負責控制活動，但不提供協助。」

他說：「早年前往帳篷的路是開放的，但現在這些路線都已關閉。因此，一個普通的朝聖者，可能需要在酷熱天氣下步行2.5公里前往他們的帳篷。」

他還指：「如果在路上出現緊急情況，你在30分鐘內是得不到任何援助，路上沒有任何拯救生命的安排，沿途也沒有供水點。」

朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲。圖為2024年麥加朝聖相關照片。（路透社）

大量無登記朝聖者

朝覲者必須申請特殊的朝覲簽證。但儘管沙特阿拉伯嘗試加強管理，有些信眾仍試圖在沒有證件的情況下參與為期5天的朝聖之旅。手上沒有簽證的朝聖者，即使在需要援助的時候也會避免向政府伸手。沙特政府認為這些沒有提前報名的朝聖者導致帳篷過於擠擁。

穆斯林聖城麥加的「朝覲」（Hajj）活動於14日開始，而當地近日高溫突破51度，導致超過1000名朝聖者死亡，許多穆斯林奄奄一息地躺在路上，甚至還有多具遺體被扛上推車。（IG@yasemin_0761）

許多年老體弱帶病朝聖者

許多朝覲者都是年紀較大的人，因為他們花費大半輩子才存夠錢前往朝覲。年紀大的人身體較弱，更容易發生意外或疾病。

許多穆斯林信眾也希望，如果他們要死，就希望死在朝覲期間，因為他們相信死後能夠埋葬在聖城是一種賜福。