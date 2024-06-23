聖城麥加高溫過千人喪命　埃及下令吊銷16旅行社牌照

沙特阿拉伯持續受到酷熱天氣影響，導致超過1100名到聖城麥加的朝聖人士喪生，當中包括658名埃及人。有外交官指出，該批埃及人死者中，有630人是沒有獲得朝聖簽證的人士，埃及政府6月22日因此下令吊銷16家旅行社的牌照。



《衛報》22日報道，埃及政府內閣發表聲明，指總理馬德布利（Mostafa Madbouly）下令16家旅行社的牌照會被吊銷，公司經理將會轉介檢察部門，並向旅行社罰款以用於賠償光顧有關旅行社而喪生人士的家屬。

聲明亦指，沒持有效簽證的埃及朝聖人士的死亡人數上升，與部分公司安排他們使用個人入境簽證組團朝聖有關。

朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲。圖為2024年麥加朝聖相關照片。（路透社）

朝覲對穆斯林來說是相當神聖的活動，穆斯林有義務一生至少去一次朝覲。圖為2024年麥加朝聖相關照片。（路透社）

沙特政府為朝聖人士提供特殊簽證，惟它以配額方式向各國簽發，申請者只以隨機方式獲得。即使有幸運兒獲得朝聖簽證，其高昂的費用令很多人卻步，寧願面對可能被沙特安全部隊拘捕和遞解出境的風險，改為選擇較便宜的一般遊客簽證到當地。

一名沙特高官21日就朝聖的管理方式辯護，指事件發生於艱難的氣候情況和嚴峻的氣溫。