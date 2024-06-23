Taylor Swift與王室自拍　威廉王子大跳Shake it off夏洛特勁開心

美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）6月21日英國倫敦開騷，威廉王子（Prince William）帶兒女來到現場，王室在社交平台亦出post曬他和Taylor Swift的自拍相片。



威廉今次帶喬治王子（Prince George）和夏洛特公主（Princess Charlotte）到場一同觀看演唱會。威廉還在21日慶祝自己42歲生日，但外界留意到凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）並未到場。

當晚Taylor Swift在台上勁歌熱舞，威廉則在席上隨着她唱出《Shake It Off》跳舞，有粉絲拍下他與夏洛特站在她父親的左側，隨着唱這首歌的節拍搖擺。

▼在威廉王子伉儷社交媒體賬號發相，可見Taylor Swift用手機同威廉王子與喬治王子及夏洛特公主自拍，相中可見小王子與小公主很開心，笑到嘴已咧到耳朵：

Taylor Swift魅力之大，除了威廉王子及其兒女外，工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）夫婦、英國名廚「地獄廚神」Gordon Ramsay 夫婦都來捧場，想一睹樂壇天后風采。Taylor Swift的球星男友Travis Kelce亦有場，與威廉三父女合照。