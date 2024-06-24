以色列調兵邊境　與真主黨滑向戰爭風險增　納斯魯拉威脅全面開戰

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月23日稱，以軍在加沙地帶與哈馬斯的「激戰階段」已「非常接近結束」，並指以軍下一步可能將部份兵力調往與黎巴嫩的邊境地區。這令人擔心以軍將與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）全面開戰，將本來經濟長期崩潰的黎巴嫩推入深淵。



以黎邊境近期連環發生武力衝突，外界擔憂以色列和黎巴嫩真主黨爆發全面戰爭。美媒23日引述美國官員預警，若以色列和黎巴嫩真主黨間爆發戰爭，其影響可能是毀滅性的。

美媒23日引述美國官員指，真主黨可能在戰爭中摧毀以色列北部的防空系統，包括鐵穹。而這並非不可能，受伊朗資助的黎巴嫩武裝力量真主黨擁有充足軍火。

法媒20日引述英國顧問公司分析師表示，真主黨自2006年結束以黎戰爭後開始擴充軍武，其中一項是其在2006年就擁有大約1.5萬枚火箭彈，近年來的非官方估算指出，火箭彈數量已經翻了近10倍。

2024年6月13日，黎巴嫩真主黨和以色列軍隊持續發生跨境敵衝突期間，在以色列所佔戈蘭高地的卡茨林（Katzrin）可見黎巴嫩境內房屋受襲後冒出濃煙。（Reuters）

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）6月19日警告以色列，如果以軍對黎巴嫩發動大規模進攻，真主黨將採用「無節制、無規則、無上限」的作戰。

2024年6月19日，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話，警告塞浦路斯（Cyprus）勿向以色列開放領土，以用於攻擊黎巴嫩。（Reuters）

以總理發表上述言論之際，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）23日啟程訪問美國，旨在討論加沙戰爭的下一階段，以及與黎巴嫩邊境的局勢升級。

俄衛網6月22日稱，美媒援引一位不願透露姓名的美國高級官員的話報道，美國已向以色列保證，一旦與黎巴嫩什葉派真主黨全面開戰，美國將隨時準備支持以色列。

美國官員擔心，以色列可能與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）開戰，如果沒有美國的支持，以色列將會失敗。

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2024年3月26日在五角大樓與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）會面。（Reuters）

加蘭特亦在啟程前說，此行將會見美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken），並指以軍已做好在加沙、黎巴嫩，以及更多地區可能需要採取行動的準備。

針對以黎形勢緊張，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）21日對此表示擔憂，他還警告以黎雙方切勿越境開戰，絕不能讓黎巴嫩成為下一個加沙。