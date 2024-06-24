習近平會見波蘭總統杜達　雙方舉行會談並簽署合作協議

中國國家主席習近平6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。習近平當天下午在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的杜達舉行歡迎儀式，之後兩人開始會談，雙方還共同出席合作文件簽署儀式。



中國國家主席習近平及夫人彭麗媛6月24日下午在北京人民大會堂東門外廣場為到訪的波蘭總統杜達和夫人舉行歡迎儀式：

杜達6月22日下午抵達北京首都國際機場，正式展開對華國事訪問。

中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為央視發布影片，顯示兩人會面場地已準備就緒。（央視）

中波關係：中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為央視發布影片，顯示兩人會面場地已準備就緒。（央視）

中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為央視發布影片，顯示兩人會面場地已準備就緒。（央視）

中國國家主席習近平2024年6月24日會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。圖為杜達訪華期間，中國與波蘭的國旗在天安門廣場隨風飄揚。（環球時報）

杜達夫婦乘所乘專機22日下午飛抵北京，副外長鄧勵在場迎接。

中國外交部是在6月20日宣布杜達6月22日起國事訪問中國。

中國外交部發言人林劍20日在例行記者會介紹此次訪問有關安排，稱習近平主席將同杜達總統舉行會談，擘畫中波關係未來發展藍圖，就雙方關心的問題深入交換意見，並共同出席合作文件簽署儀式。李強總理和趙樂際委員長將分別會見杜達總統。

林劍說，「波蘭是最早承認新中國的國家之一。近年來兩國關係發展順利，務實合作成果豐碩。」林劍說，今年是中波建交75周年。中方願同波方一道，以此訪為契機，不斷深化政治互信，拓展各領域交流合作，共同引領高質量共建「一帶一路」及中國—中東歐國家合作，持續豐富中波全面戰略夥伴關係內涵。