韓國火災22死包括19中國人　工廠內鋰電池不斷爆炸　專家：逃生難

韓國京畿道華城市一間電池工廠6月24日發生大火，造成22名工人死亡，據《環球時報》指，韓方最新向中方通報，遇難中國公民增至19人。韓國消防部門指，工廠內部的電池不斷爆炸，火勢急速蔓延，有韓國專家稱，電池材料容易燃燒，與其他材料引起的火災相比，更難有足夠時間作出反應，也有專家指要提防毒氣蔓延的問題。



火災現場為電池製造商ARICELL位於京畿道華城市的工廠，據消防部門較早前稱，22名死者中，20人為外籍公民，包括18名中國人、1名老撾人，另1人國籍未明。中國官媒《環球時報》之後報道，從中國駐韓國使館了解，韓方最新向中方通報，事件中遇難中國公民增至19人。

圖為2024年6月24日，韓國京畿道華城市，現場直播影片截圖顯示受災地冒出灰色濃煙。（影片截圖）

消防部門：電池不斷爆炸

韓國消防部門表示，在先遣隊抵達時，工廠內部的電池不斷爆炸，導致火勢急速蔓延，加劇滅火難度。

這場火災自早上10時30分左右開始，韓聯社報道指出，鋰電池起火難以用常規方式完全撲滅，而且火勢大，救火工作進展不順利，至下午3時10分許才基本控制火勢，讓救援隊能進入樓層內部搜尋。

據韓媒指，火災疑由工廠二樓鋰電池儲存區爆炸引發。死者遺體均是在最初起火的二樓發現。

2024年6月24日，韓國京畿道華城市一間電池工廠發生火災，造成多人死傷（Reuters）

工廠內至少有35,000塊電池，據大田大學消防與防災教授金載浩（Kim Jae-ho，音譯）向路透社表示，很可能是火勢蔓延太快，工人無法逃生。

他指電池物料容易燃燒，「與其他材料引起的火災相比，通常都沒有足夠的時間做出反應。」

另有韓媒引述學者指，這次起火的電池是使用有毒物質的一次電池，必須使用滅火方法來最大程度地減少有毒物質的泄漏。

消防部門表示會調查起火確切原因，同時在確認工廠2樓有否安裝灑水裝置。

▼起火工廠上方不斷冒出濃煙並伴有火花濺射而出

圖為2024年6月24日，韓國京畿道華城市，緊急救援人員抬出遇難者屍體。（Reuters）

圖為2024年6月24日，韓國京畿道華城市，救援現場建築上方可見仍有煙霧瀰漫。（Reuters）