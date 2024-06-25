韓廠大火19中國人死　電池廠屬於SK集團　員工：時薪是韓國最低

韓國京畿道華城市一間電池工廠6月24日發生大火，造成22名工人死亡，當中包括19名中國公民。6月24日深夜，中國駐韓國大使邢海明趕赴現場，實地了解事故情況、搜救進展、善後安排，並聽取韓政府和消防部門有關介紹。邢海明促請韓方盡快查明事故原因，做好善後處理，為中國遇難者家屬提供一切有必要的支援。有內地媒體報道，涉事電池廠共有100多名工人，多數是來自中國東北的朝鮮族女性。



內地新京報報道，在涉事電池廠工作的金澤媛（化名），本身是來自遼寧省的朝鮮族。她指出，廠內共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間。多數人和她一樣，「我們和中介簽勞動合同後來到韓國，韓國人很少到工廠做基層工人。」

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第一財經消息指，此次大火發生在位於首爾南部華城的鋰電池製造商Aricell的一家製造工廠內。這家名為Aricell的電池工廠是韓國SK集團旗下的一家鋰電池製造商，由SK Innovation和SK IE Technology合資，於2020年成立，生產用於傳感器和無線電通信設備的鋰電池。

生產軍用鋰電池為主 時薪約50元人民幣

金澤媛表示，遇難者集中在電池廠的3棟2層，主要為包裝、焊接電池的車間。金澤媛表示，因請假沒上班逃過一劫。火災發生後，在1層工作的工友告訴她，樓里都是黑煙，什麽都看不清，2層有幾名韓國籍文員從辦公室跳窗，導致腿骨折。

她表示，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，小部份是對外出口的民用電池。「工資是韓國最低時薪，一小時9860韓元，相當於50元人民幣。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼。」

▼起火工廠上方不斷冒出濃煙並伴有火花濺射而出



鋰電池碰撞易起火 工人稱未有消防演練

金澤媛又透露，6月22日，涉事電池廠內2棟1層曾有一塊電池發生爆炸，員工立即用消火栓將火撲滅。工廠曾提示工人，鋰電池遭激烈碰撞容易爆炸起火。「我來工作一個月左右了，沒有接受過消防方面的培訓，工廠也沒組織過消防演練。」

據韓國警方和消防部門通報，涉事電池廠屬於韓國知名電池制造商ARICELL，該企業專注生產鋰電池，特別是鋰亞硫酰氯電池，是該領域的頭部企業。韓聯社報道，火災發生時，工廠里可能存有至少3.5萬塊電池。