維基解密阿桑奇抵達塞班島美國法院　準備出庭認罪

維基解密(WikiLeaks)創辦人阿桑奇(Julian Assange)6月25日與美國司法部達成認罪協議後,他26乘坐飛機抵達位於太平洋的美國自治邦北馬利安納群島首府塞班島(Saipan),準備出庭認罪,再返回出生地澳洲。



維基解密在社交媒體X上發文稱,阿桑奇已從英國監獄獲釋,並乘坐飛機離開英國。天空新聞(Sky News)指,阿桑奇需要支付50萬美元的包機費用。該專機由倫敦斯坦斯特德機場(London Stansted Airport)出發,途徑泰國曼谷補給,再前往塞班島。

阿桑奇抵達塞班島的美國地區法院時,澳洲駐美國大使、前總理陸克文(Kevin Rudd)陪同到場。

阿桑奇6月26日早上抵達塞班島的美國地方法院,旁邊為澳洲駐美國大使陸克文。WikiLeaks founder Julian Assange arrives at a United States District Court in Saipan, Northern Mariana Islands, U.S., June 26, 2024. (REUTERS/Kim Hong-Ji)