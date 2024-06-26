維基解密阿桑奇抵達塞班島美國法院　準備出庭認罪

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）6月25日與美國司法部達成認罪協議後，他26乘坐飛機抵達位於太平洋的美國自治邦北馬利安納群島首府塞班島（Saipan），準備出庭認罪，再返回出生地澳洲。



維基解密在社交媒體X上發文稱，阿桑奇已從英國監獄獲釋，並乘坐飛機離開英國。天空新聞（Sky News）指，阿桑奇需要支付50萬美元的包機費用。該專機由倫敦斯坦斯特德機場（London Stansted Airport）出發，途徑泰國曼谷補給，再前往塞班島。

阿桑奇抵達塞班島的美國地區法院時，澳洲駐美國大使、前總理陸克文（Kevin Rudd）陪同到場。

阿桑奇6月26日早上抵達塞班島的美國地方法院，旁邊為澳洲駐美國大使陸克文。WikiLeaks founder Julian Assange arrives at a United States District Court in Saipan, Northern Mariana Islands, U.S., June 26, 2024. （REUTERS/Kim Hong-Ji）

路透社報道，阿桑奇25日被判處62個月的刑期，這相當於阿桑奇在倫敦高設防監獄被囚的時間，美國司法部承認阿桑奇這段被囚時間，並讓他不用引渡到美國，直接返回澳洲。

英國高等法院2024年2月20日舉行聆訊，一批阿桑奇的支持者到場聲援。（Getty Images）

圖為2024年5月15日，英國倫敦，阿桑奇的妻子在聽證會前夕舉辦的傳媒吹風會後散步。（Reuters）

阿桑奇所創辦的維基解密（WikiLeaks）2010年公布美國大量有關阿富汗與伊拉克戰爭的軍事文件，重擊美國外交形象，令華府備受外界指責。

圖為維基解密創辦人阿桑奇的支持者2021年12月10日在倫敦的皇家司法院附近手持標語牌聚集。（Reuters）

現年52歲的阿桑奇在特朗普政府時期被起訴，罪名是維基解密大規模洩露美國機密文件，阿桑奇其後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕，面臨從英國被引渡到美國受審。

對於阿桑奇獲釋在即，其妻子認為，如果沒有澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的介入，根本就不可能成事。她指出公眾態度有所轉變，大家都認同阿桑奇是受害者。她得知丈夫可以重獲自由後，就在23日帶同兩名兒子到澳洲等待消息。

阿爾巴尼斯一直要求美國撤銷對阿桑奇的控罪:副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）則表示，他在政府上台後與美國就多項議題合作，但不認為阿桑奇的問題是澳美兩國的痛處。