維基解密阿桑奇美國法院承認間諜罪　料完成程序後可返澳洲

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）6月25日與美國司法部達成認罪協議後，他26日乘坐飛機抵達位於太平洋的美國自治邦北馬利安納群島首府塞班島（Saipan），出庭認罪，再返回出生地澳洲。



據《華盛頓郵報》報道，阿桑奇在北馬里亞納群島法院承認犯有間諜罪。消息稱，他放棄案件陪審團審判權。

維基解密在社交媒體X上發文稱，阿桑奇已從英國監獄獲釋，並乘坐飛機離開英國。天空新聞（Sky News）指，阿桑奇需要支付50萬美元的包機費用。該專機由倫敦斯坦斯特德機場（London Stansted Airport）出發，途徑泰國曼谷補給，再前往塞班島。

阿桑奇抵達塞班島的美國地區法院時，澳洲駐美國大使、前總理陸克文（Kevin Rudd）陪同到場。

阿桑奇6月26日早上抵達塞班島的美國地方法院，旁邊為澳洲駐美國大使陸克文。（REUTERS/Kim Hong-Ji）

路透社報道，阿桑奇25日被判處62個月的刑期，這相當於阿桑奇在倫敦高設防監獄被囚的時間，美國司法部承認阿桑奇這段被囚時間，並讓他不用引渡到美國，直接返回澳洲。

英國高等法院2024年2月20日舉行聆訊，一批阿桑奇的支持者到場聲援。（Getty Images）

圖為2024年5月15日，英國倫敦，阿桑奇的妻子在聽證會前夕舉辦的傳媒吹風會後散步。（Reuters）

阿桑奇所創辦的維基解密（WikiLeaks）2010年公布美國大量有關阿富汗與伊拉克戰爭的軍事文件，重擊美國外交形象，令華府備受外界指責。

圖為維基解密創辦人阿桑奇的支持者2021年12月10日在倫敦的皇家司法院附近手持標語牌聚集。（Reuters）

現年52歲的阿桑奇在特朗普政府時期被起訴，罪名是維基解密大規模洩露美國機密文件，阿桑奇其後進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護，直至2019年4月被英國警方進入館內逮捕，面臨從英國被引渡到美國受審。

對於阿桑奇獲釋在即，其妻子認為，如果沒有澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）的介入，根本就不可能成事。她指出公眾態度有所轉變，大家都認同阿桑奇是受害者。她得知丈夫可以重獲自由後，就在23日帶同兩名兒子到澳洲等待消息。

阿爾巴尼斯一直要求美國撤銷對阿桑奇的控罪:副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）則表示，他在政府上台後與美國就多項議題合作，但不認為阿桑奇的問題是澳美兩國的痛處。