玻利維亞軍方發動政變　總統呼籲動員捍衛民主

路透社6月26日引述目擊者報道，南美洲國家玻利維亞（Bolivia）有軍隊車輛撞當地總統府大門，並有士兵進入建築物。總統阿爾塞（Luis Arce）批評軍方部分部隊非法調動；前總統莫拉萊斯（Evo Morales）則指控軍方高層策動政變。



社交平台流傳的片段顯示，首都拉巴斯（La Paz）的穆里略廣場（Plaza Murillo）有全副武裝的士兵和裝甲車聚集。

軍方將領Juan Jose Zuniga向當地傳媒表示，阿爾塞政府停止破壞和糟蹋國家，以及禁止羞辱軍隊，武裝部隊的三名首長挺身表示大家的不滿，並稱會有新內閣，強調國家不可再維持現狀。 他強調今次行動獲公眾支持。

莫拉萊斯雖然與阿爾塞分道揚鑣，他批評Zuniga策動政變，稱不會容許軍方侵犯民主和威嚇民眾，同時呼籲動員全國的支持者，包括停工及設立路障等。

阿爾塞要求Zuniga即時撤兵，他亦會發表全國講話。

擔任拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）臨時主席國的洪都拉斯緊急傳召所有成員國，譴責玻利維亞的政變。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦扒竊，歐盟譴責玻利維亞任何破壞憲法秩序的企圖。