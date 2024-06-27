玻利維亞軍方發動流產政變　數小時後結束

路透社6月26日引述目擊者報道，南美洲國家玻利維亞（Bolivia）有軍隊車輛撞當地總統府大門，並有士兵進入建築物。總統阿爾塞（Luis Arce）批評軍方部分部隊非法調動；前總統莫拉萊斯（Evo Morales）則指控軍方高層企圖策動政變。不過事發數小時後，有關部隊就撤出。



社交平台流傳的片段顯示，首都拉巴斯（La Paz）的穆里略廣場（Plaza Murillo）一度有全副武裝的士兵和裝甲車聚集。

軍方將領祖尼加（Juan Jose Zuniga）向當地傳媒表示，阿爾塞政府停止破壞和糟蹋國家，以及禁止羞辱軍隊，武裝部隊的三名首長挺身表示大家的不滿，並稱會有新內閣，強調國家不可再維持現狀。 他強調今次行動獲公眾支持。

玻利維亞軍方企圖發動政變後，總統阿爾塞在社交平台發表講話。（LUCHO ARCE VIA FACEBOOK/via REUTERS）

玻利維亞軍方6月26日企圖政變，大批軍人全副武裝在首都拉巴斯穆里略廣場部署。（REUTERS TV via REUTERS）

莫拉萊斯雖然與阿爾塞分道揚鑣，他批評祖尼加策動政變，稱不會容許軍方侵犯民主和威嚇民眾，同時呼籲動員全國的支持者，包括停工及設立路障等。

阿爾塞要求Zuniga即時撤兵，他之後發表全國講話，要求祖尼加撤軍，並另外委任軍方新領袖，後者隨即下令祖尼加的部隊離開。

有目擊者透露，阿爾塞為軍方高層「洗牌」後，總統府一帶的裝甲車和士兵逐漸撤離，警方重新控制穆里略廣場。

擔任拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）臨時主席國的洪都拉斯緊急傳召所有成員國，譴責玻利維亞的政變。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦扒竊，歐盟譴責玻利維亞任何破壞憲法秩序的企圖。