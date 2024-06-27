美國國務院重申：阿桑奇洩密置部份人士性命於險境

維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）根據之前與美國司法部達成認罪協議，6月26日在美屬塞班島的法院承認違反間諜法後，已返回澳洲與家人團聚。美國國務院同日重申，阿桑奇的洩密令部份與美國務院有聯繫的人士，性命置於危險之中。



國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，維基解密發布的文件，提供了與國務院有聯繫的個人信息，其中包括世界各地的反對派領袖、人權活動人士，這些人因而面臨一些危險，也削弱美國之後與相關人士建立關係，以及坦誠對話的能力。

維基解密是自2010年起，陸續在網上公布數十萬份美國機密文件，包括美國被指在阿富汗和伊拉克戰爭中的不當行為。

米勒表示，當時國務院須採取大量行動，讓受影響人士脫離危機。 當被問及最終是否有人真正受傷害時，米勒稱事件猶如醉駕司機被攔截，即使沒有撞車或造成傷亡，但其鹵莽仍令其他人陷入危險。他又強調，對於阿桑奇的起訴，美國司法部獨立行事，並未受到其他機構的干涉。

雖然美方一再強調，阿桑奇泄密置他人於險境，但法官指當局無法提出任何受害人。阿桑奇已於26日抵達澳洲，受到熱烈歡迎，標誌著長達14年的引渡案結束。