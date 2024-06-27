環太平洋軍演舉行「選用靶艦＋軍演規模」指被對華「發出訊息」

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）6月27日至8月1日在夏威夷及其周邊和珍珠港舉行。今次規模較上屆更大，且將進行多項戰術演練，其中「擊沉」（SINKEX）戰引起外界關注，美媒指軍演所用靶艦被指對中國「釋出訊息」。



「擊沉」戰以一艘4萬噸級的退役兩棲突擊艦「塔拉瓦」號（USS Tarawa，LHA-1）作為靶艦。美媒26日引述美國智庫專家小菲舍爾（Richard D. Fisher, Jr.）分析，稱有關方面似以此戰術向北京傳遞訊息，展示美軍有應對大型艦艇的軍事能力。

台TVBS電視台27日引述分析稱，軍演以「塔拉瓦」號作為擊沉目標，看來是為因應中國近年來在巨型兩棲攻擊艦和航空母艦方面的發展，並估計它們未來或用於台海衝突。

除此之外，美國海軍新聞稿顯示，是次軍演有來自29個國家的40艘艦艇、3艘潛艇、14國陸軍部隊、150多架飛機以及逾2.5萬官兵參加。相較於2022年26國38艘艦艇，本屆軍演規模更大。

2024年6月22日，美國核動力航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）停泊在韓國釜山，準備與日本和韓國舉行聯合軍演。（Reuters）

環太平洋軍演自1971年開始舉辦，是世界上規模最大的海上軍事演習，今為第29次舉行，北京2014年曾受邀參加。