美國最高法院裁定　愛達荷州孕婦緊急醫療情況可墮胎

美國聯邦最高法院6月27日裁定，愛達荷州（Idaho）孕婦在緊急醫療情況下可以墮胎。這是最高法院自2022年推翻羅伊訴韋德案（Roe v. Wade） 以來，另一宗針對墮胎權的重要判決。不過，裁決僅屬短期性質，案件已發還第九巡迴上訴法院重審 。



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自羅伊訴韋德案（Roe v. Wade） 被推翻後，美國多個共和黨領導州份推動墮胎禁令，愛達荷是最嚴厲州份之一，除非懷孕危及孕婦性命，否則即使對健康構成嚴重威脅，仍然禁止墮胎，包括因併發症導致未來喪失生育能力，以及嚴重心理問題等。 據指出，州內有醫生為免違規，將孕婦空運到其他州處理。

聯邦司法部起訴愛達荷州，稱1986年通過的聯邦法律《緊急醫療和生育法案》（Emergency Medical Treatment and Labor Act ，EMTALA）凌駕於州法律，確保患者可以在接受聯邦醫療保險計劃資助的醫院，接受包括墮胎在內的緊急醫療護理。

第九巡迴上訴法院早前裁定，在訴訟繼續進行期間，暫停禁令繼續執行，促使愛達荷州及共和黨人尋求最高法院干預。

最高法院9名大法官，以6比3的比數維持下級法院的暫緩令，即愛達荷州近乎全面的墮胎禁令，一旦當與EMTALA有牴觸時，須以EMTALA為優先。6名保守派大法官中，有3人持反對意見。

最高法院網站前一天曾「無意中」提前上載裁定，情況一如羅伊訴韋德案。

總統拜登（Joe Biden）發聲明稱，最新裁決確保愛達荷州的婦女，能夠獲得所需的緊急醫療護理。但他重申，此案源於最高法院推翻羅伊訴韋德案。