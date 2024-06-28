伊朗大選｜接近美國還是加強對中俄合作？　4強2大陣營今對決

伊朗6月28日舉行非例行選舉，共有4名候選人將角逐總統職位，其中3人屬於保守陣營，第4位屬於改革派。



競選總統職位的候選人有保守派的前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）、保守派議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、保守派前內政部長普爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi），以及改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）。

伊朗大選：圖為2024年6月25日，伊朗前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）在德黑蘭出席電視辯論。（Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ）

伊朗大選：圖為2024年6月26日，保守派議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在德黑蘭舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

前總統萊希5月19日在國家西北部墜機身亡後，伊朗按照憲法的規定宣布將舉行新的總統選舉。按照憲法第131條的規定，在宣布總統死亡或無力履職並向第一副總統移交職權後的50日內應當舉行選舉。這一職務目前由副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）擔任。

伊朗大選：圖為2024年6月25日，保守派前內政部長普爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi）在德黑蘭出席電視辯論。（Reuters）

伊朗大選：圖為2024年6月17日，改革派議員佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席一個競選活動時向群眾揮手。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗的總統是國家僅次於最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的二把手，職權包括施行憲法條款和領導行政機構。伊朗對外政策的總方針將由新總統決定。

俄衛網引述伊朗經濟和政治分析家魯霍拉∙穆達貝爾說，在當前的競選中共有2個陣營，包括支持接近美國的政治人物和加強對俄對華以及上合組織和金磚國家等組織合作的支持者。