拜登辯論表現欠佳　民主黨換人呼聲漲　即使「換將」仍需他點頭

首輪美國總統選舉辯論6月27日晚舉行，總統拜登（Joe Biden）整晚表現強差人意，辯論後有評論員提出民主黨應該更換總統候選人人選。「換人過程」在技術上來說可行，但需要拜登先踏出第一步。



2024年美國總統選舉候選人首場電視辯論當地時間6月27日晚上於搖擺州佐治亞州（Georgia）舉行，尋求連任的民主黨候選人拜登和前任總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），時隔近4年再次面對面交鋒。

聲音沙啞的拜登整晚表現弱勢，反觀特朗普則一如既往地自信和強勢。辯論過後隨即有評論稱民主黨應該更換總統候選人人選，否則11月大選形勢岌岌可危。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

根據民主黨全國委員會（Democratic National Committee）的規定，黨內高層沒有任何機制可以將拜登從競選名單中剔除。相反，如果黨內有人想要取代他，那就需要透過在民主黨黨團大會上的公開提名程序來實現。

在今年的初選中，拜登贏得近4000名代表中約95%的支持，這些代表已許下承諾，但仍未實質投票支持拜登。

這意味着法律沒有要求他們在黨大會點名時投票給拜登。但拜登的競選團隊在選出全國各州代表的選舉上扮演着重要的作用，至少需要有一半的代表拒絕拜登才能推翻對他的提名。而如果拜登自己同意拒絕黨內提名，這將啟動一個公開和不可預測的挑選候選人過程。

全場辯論之中，拜登都毫無生氣。（Reuters）

從副總統卡賀錦麗（Kamala Harris）到加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）和伊利諾伊州州長普里茨克（JB Pritzker）都有可能獲得總統候選人提名。這些候選人都被視為民主黨的新生代力量， 能夠跨越地域、意識形態和世代之爭成為總統大位的有力競爭者。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

賀錦麗可能成為下一個總統候選人，而民主黨的每名明日之星都有可能成為賀錦麗的副手人選，但加州州長紐瑟姆的可能性較小。除非他們兩人其中一人改變其居住地，否則賀錦麗和紐瑟姆（二人的居住地同屬加州）的組合將沒有資格獲得加州的54張選舉人票，任何候選人在這種情況下都難以獲勝。

從宣布尋求連任那一刻起，拜登和他的團隊都堅稱他能夠勝任下一個4年任期。而拜登也贏得所有初選和黨團會議，獲得超過 85%的總選票。但糟糕的辯論表現所帶來的巨大壓力，以及民調數字的進一步下滑，可能會改變這一切。

美國總統候選人辯論：2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普結束辯論後，美國第一夫人吉爾走向拜登並向他拍手以示讚賞。 （Reuters）

如果拜登要退出，時間已經不多。儘管民主黨全國代表大會要到8月中旬才能舉行，但民主黨全國委員會正在密鑼緊鼓進行提名程序。俄亥俄州法律要求8月7日前民主黨必須確認候選人，民主黨全國委員會已決定顛覆傳統的大會點名方式，以確保他們的候選人能夠出現在該州的選票上。而現在，距離最後期限只有40天了。