CNN美國大選首辯名場面：拜登「口含核桃說話」特朗普嘲諷聽不懂

78+81=159。這是本次美國總統大選參與方的年齡總和。



香港時間6月28日上午9點（美國東部時間晚9點），史上最早的美國總統大選辯論正式開始，共和黨總統候選人特朗普和民主黨總統候選人拜登兩位老對手在CNN的亞特蘭大演播室，時隔四年再次交鋒。

與四年前相比，雙方在年齡之外有着許多的變化，這一次拜登成為尋求連任的守成角色而特朗普成為了進攻的一方。不同於四年前，這一次的辯論進行得十分流暢，得益於兩位候選人都遵守了發言規則。

在這一場90分鐘，話題涵蓋經濟、民生、外交等一系列問題的辯論上，兩人開始角逐誰能在接下來四年領導美國。而在這一切的最開始，兩位候選人登場時，沒有握手就直接進入了辯論。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

特朗普與拜登：這張組合圖片顯示，圖左是美國總統拜登（Joe Biden）2024年3月19日在內華達州拉斯維加斯發表關於降低美國家庭成本的講話；圖右是2024年1月16日共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）舉行的競選集會上登台演講。（Reuters）

經濟與墮胎權

在首個議題經濟上，兩人的矛盾點在於，拜登任期內經濟數據的「好轉」到底是誰的成就。

拜登將其視為任內的一大成功，包括在抑制通貨膨脹與創造就業崗位上。而特朗普則反駁稱，自己在任期內創造了「歷史上最偉大的經濟」，拜登所謂的就業成績不過是疫情後的反彈罷了，與此同時拜登造成的通貨膨脹「正在扼殺我們的國家」。

對於特朗普的反駁，在嘲諷特朗普「歷史上最偉大的經濟」的發言後，拜登立即將話題轉向了對於特朗普減稅政策與赤字的攻擊，稱他是胡佛以來在任內工作崗位下降最多的總統，減稅也是為了富人與大公司而不是民眾。

在這之後，特朗普在短暫地回答了主持人關於關稅的問題後，繼續反駁拜登稱，拜登任內的工作崗位增長是因為他的減稅與削減監管政策，而通貨膨脹率也是直到拜登任內才開始飆升。「可能是歷史上最糟糕的政府。」他形容說。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

進入下一個議題，被問及墮胎權相關的問題時，特朗普表示，他為推翻羅訴韋德案的決定感到自豪，並強調這一決定將墮胎權交還給了各州決定。他提到，許多法律學者和宗教領袖都希望將墮胎問題交還給各州，並稱他成功地實現了這一目標。

拜登則反駁稱，推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）是一個「糟糕的決定」，並指出大多數憲法學者在該案裁決時都支持羅訴韋德案。他批評各州自行決定墮胎問題的做法，一些州的墮胎限制過於嚴格，使得許多女性無法及時獲得醫療幫助。

拜登強調，他支持羅訴韋德案，並計劃在當選後恢復這一判例。他還表示，政治家不應該決定女性的健康問題，這應該由醫生來決定。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

民生與外交

在數個美國民生議題上，特朗普將所有的責任都歸咎於拜登的移民政策引入了過多的非法移民。在社保、兒童保育、與黑人就業權利等平等議題上，特朗普稱，是非法移民擠佔了美國人的資源，導致了現在的問題。

「現在紐約的非法移民住在豪華酒店裏」，他舉例說，「而退伍軍人則睡在大街上」。毒品與犯罪率問題也因為邊境的非法移民入境而惡化。他承諾，如果他上台將解決這一問題。

在反駁這些問題的時候，拜登在回答時列舉了大量的數字與他任期內達成的成就，包括在幫助黑人就業、緩解社保壓力等方面。他表示：「我們還有很多工作要做，但我們已經取得了很大進展」。同時，他也再次重複在經濟政策上對特朗普的指責，稱是特朗普有利於富人與大公司的經濟政策使得民生境況更加惡化。

值得注意的是，雙方在談及退伍軍人福利的時候就特朗普是否尊重軍人反覆爭論，拜登稱特朗普曾稱戰死的美軍士兵為「廢物」與「失敗者」，而特朗普反駁稱這一說法是「三流報紙」杜撰，他有19人在現場證明並無此事。拜登則回擊稱，一名曾與特朗普在一起的四星將軍能夠證明此事，而此人後被特朗普開除。

美國雜誌《大西洋》的網站2020年9月3日引述消息報道，特朗普曾多次貶低軍人。圖為2008年10月27日，美國軍人在阿富汗執行任務。（Getty）

在外交政策上，特朗普反覆強調當今的美國「並不受人尊重」，一系列外交上的問題起源於此。「阿富汗撤軍是美國歷史上最尷尬的時刻」，他在辯論的一開始，在回答經濟問題的時候突然指出，將其用作拜登政府失敗的一大證明。

他表示，如果美國有一位像他一樣的「真正的總統」，俄烏衝突與巴以衝突就不會爆發，因為那樣的美國才是受到世界尊重的。「普京就是看到阿富汗的撤軍表現，才決定入侵烏克蘭的。」他指出。

同樣的，特朗普稱如果是在他任期內，哈馬斯2023年10月7日的行動都「不會發生」，「拜登已經變得像個巴勒斯坦人了」。

對於特朗普鼓勵俄羅斯攻擊北約盟友的言論，拜登批評其為愚蠢、可恥、危險和不美國。（Reuters）

拜登則批評特朗普在任期間對伊朗的攻擊沒有採取有效行動、「鼓勵」普京「入侵烏克蘭」、放棄盟友要退出北約。他還訴諸未來可能的危險來解釋美國的政策，他表示如果美國不「遏制」俄羅斯的話，會進一步壯大普京的所謂「擴張野心」。

延續了經濟問題上的策略，特朗普回擊稱，拜登實際上是將他的成果據為己有。他表示，如果不是在他的任內不斷敦促北約盟友增加支出，帶來了數千億美元的資金，直到現在美國還是要為他們的防務支出買單。即便這樣，他還是認為美國他們的盟友付出太多。

國會山莊騷亂、年齡與高爾夫球

在備受美國國內關注的國會山騷亂、是否接受選舉結果、是否會政治報復上，雙方出現了最明顯的態度差異。

特朗普在回答時嘗試規避正面回答，而拜登急於藉此機會攻擊特朗普。被問及相關問題時，特朗普將重點放在描述他任期的成功，稱當時美國如何「擁有極好的邊界」，「實現了能源獨立」，以及美國擁有「有史以來最低的稅收」，將責任歸咎到民主黨政客，同時指責拜登的家庭有腐敗嫌疑，以及拜登正在將國家推向世界大戰。

美國會騷亂：圖為2021年1月6日位於美國華盛頓的國會大樓外，警方炮火爆炸，映得國會大樓火光熊熊。（Reuters）

2021年1月6日，美國華盛頓，一名特朗普支持者戴上了防毒面罩，參與在美國國會騷亂。（Getty）

而拜登則希望在此問題上攻擊特朗普，批評特朗普在國會山騷亂發生期間沒有採取行動制止暴力行為，甚至鼓勵他的支持者衝擊國會。

拜登說：「他在橢圓形辦公室外的餐廳裏坐了3個小時，看着騷亂發生，被他的副總統和多位共和黨同僚乞求採取行動，但他無所作為」。他稱特朗普的言論「荒謬」，質疑他最終是否還有資格成為總統。

拜登還指責特朗普在妻子懷孕期間與色情明星斯丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德，Stephanie Clifford）發生性關係。

「我沒有和色情明星發生性關係。」特朗普直白地說。

圖為艷星丹尼爾斯（Stormy Daniels）（左）（攝於2018年4月16日）和美國前總統特朗普（Donald Trump）（右）（攝於2018年4月28日）的組合照片。（Reuters）

之後，雙方回應對於他們年齡的擔憂，拜登指出特朗普僅僅比他小三歲後，將話題轉向了他在任內的成就。特朗普則回應稱，他通過了兩次認知能力測試，拜登卻不敢接受。並提到自己贏得了多個高爾夫俱樂部錦標賽。

緊接着，出現了本次辯論中最幽默的一幕。

雙方就各自的高爾夫球水平開始爭論，互相列舉自己的成績，特朗普在最後向拜登說，「我們別像個小孩一樣」，拜登則回應，「你才是個小孩」。

在最後的總結陳詞部份，拜登選擇細緻地描述自己的執政計劃，覆蓋稅收、赤字、醫療等等多個方面。而特朗普則更多訴諸情感，他回顧了自己執政期間的成就，批評拜登「像所有政客一樣，只會抱怨而不解決問題」，並承諾如果再次當選，將使美國再次偉大。

在整個辯論的過程中，特朗普一改2020年第一場辯論中橫衝直撞的風格，全程遵守規則，並且多次詢問主持人，是否可以回應反駁拜登的發言。他同時也表現得十分自信，多次在拜登發言時低頭苦笑着搖頭，語言表達也流暢自洽。

反觀拜登，辯論全程聲音顯得沙啞刺耳，CNN引述報道他的競選團隊稱，拜登前幾天患感冒，這也影響了他的表現。

同時，他多次出現卡殼，發言前言不搭後語。在談及羅訴韋德案時，他稱其「有三個孕期，第一次是在女人和醫生之間。第二次是在醫生和極端情況之間。第三次是在醫生之間——我的意思是，這是在女人和國家之間」。

對於拜登的發言，特朗普在辯論時笑稱，「我認為他也不知道自己說了什麼」。

美國總統候選人辯論：2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普結束辯論後，美國第一夫人吉爾走向拜登並向他拍手以示讚賞。 （Reuters）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登與夫人吉爾在辯論結束後走下舞台。吉爾對拜登拍手，被外界解讀成像是讚賞上台表演的小兒子一般。她又在辯論結束後攙扶丈夫下台，這一幕嚇到不少選民與民主黨捐款人。（Reuters）

拜登最後被妻子扶着走下三級台階的鏡頭，則成了本次辯論最後的「名場面」。矽谷科技大佬基爾希評論說：「你沒必要看辯論，這說明了一切。」

本次辯論是2024年大選兩位候選人商議的兩場辯論中的第一場，第二場將於當地時間9月10日由美國廣播公司（ABC）舉辦。