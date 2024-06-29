CNN辯論拜登表現令人失望　密友淚奔勸：為阻止特朗普　退選吧

撰文：洪怡霖
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美國總統拜登（Joe Biden）與前總統、共和黨競爭對手特朗普（Donald Trump）進行2024年大選的首場總統辯論時表現欠佳引發外界擔憂，甚至民主黨內部也出現不同聲音，某些民主黨人對拜登的表現感到失望，認為他表現得不夠強勢，另一些民主黨人則認為，拜登的表現並未影響他的競選前景，他們仍相信拜登能贏得大選。

拜登密友、外交事務專欄作家弗里德曼（Thomas L. Friedman）27日在《紐約時報》刊文稱：「拜登是個好人，也是個好總統，他必須退出競爭。」

弗里德曼直言這場辯論讓他「哭了」，他此生不記得「美國總統選舉中還有比這更令人心碎的時刻」。

根據路透社，一名不願透露姓名的拜登主要捐款人認為，拜登的表現令人失望，預測對拜登的競選資金將減少。

美國總統拜登2024年6月27日出席美國有線新聞網絡在佐治亞州亞特蘭大舉辦的首場總統辯論。（Reuters）

奧巴馬政府的住房與城市發展部長卡斯特羅（Julián Castro）認為，拜登在辯論中表現得毫無準備，且無法有效地反駁特朗普的謊言。

民主黨策略師沙希德（Waleed Shahid）則認為拜登完全輸掉辯論，呼籲民主黨陣營重新考慮競選策略。

民主黨內除了批評拜登的聲音，也有人表態支持拜登。副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，拜登在辯論中與特朗普形成鮮明的對比，強調拜登的政策主張。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

拜登的競選聯合主席蘭德里歐（Mitch Landrieu）也認為，拜登在辯論中表現出堅定的立場，強調拜登的政策主張。

民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）則稱，拜登有良好的政績可以作為競選基礎。

對於民主黨內部有聲音認為拜登或不應連任，黨內多名重量級人士包括前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）、加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）都表明支持拜登。而他的舊拍檔、前總統奧巴馬（Barack Obama）在社交平台X留言，稱人總會有辯論表現欠佳的時候，強調這場選戰是在畢生為一般人奮鬥的人，以及只顧自己的人之間作出選擇。

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