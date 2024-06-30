中國增加半導體投資　歐盟憂慮歐日晶片製造商在華市場比例縮水

隨着中國不斷加大對半導體行業的投資並逐步在關鍵技術上實現自給自足，歐盟委員會擔憂，歐洲、日本的晶片製造商在中國市場的份額將會縮水。



彭博社據知情人士消息及所看到的一份歐委會報告報道，中國對本國半導體企業的扶持，將會對總部位於荷蘭的恩智浦半導體公司（NXP）、德國的英飛凌科技公司（Infineon）和日本晶片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）等公司造成打擊。

報道稱，這三家企業不是最先進半導體產品的生產商，但它們製造的微控制器（MCU晶片）和其他晶片對於經濟的關鍵領域如汽車、工業應用和消費電子產品來說必不可少。

圖為德國慕尼黑英飛凌（Infineon）總部，攝於2023年11月15日。（Reuters）

在一份與美日韓對口官員開會前所準備的報告中，歐盟官員指出：中國市場的歧視性標準、本地內容要求、非關稅壁壘等，都有利於本國晶片公司的增長，這些公司可以利用中國龐大的電動車市場，而歐、日晶片供應商則受到不利影響。

微控制器（MCU）是晶片的一種，與能夠執行各種複雜計算任務的通用處理器（CPU）相比成本更低，在汽車、家電產品上應用廣泛。報告稱，中國佔據了全球MCU晶片需求的30%。

彭博社今年3月報道，為降低對進口晶片的依賴，中國政府已私下要求比亞迪、吉利等中國電動車製造商增加使用本國汽車晶片。

美國禁止向中國出售高端晶片後，中國顯著增加了對國內產能的投資，且專注於不受美國限制的傳統晶片。由於電動車和可再生能源市場的快速增長，這些非尖端晶片的需求不斷增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

