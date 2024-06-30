美媒：拜登週末或與家人討論退選　自覺表現太差不堪回首

美國有線新聞網絡（CNN）6月27日舉辦的美國總統候選人首場辯論會，讓現任總統拜登的問題被無限放大，不論民主黨或民間，都出現要求「換登」的聲音。美媒6月30日指拜登承受極大壓力，他會在這週末與家人在大衛營共聚天倫，或會討論到是否繼續選下去的問題。



美國全國廣播公司（NBC）引述5名消息人士稱，指拜登預計在6月30日與夫人吉爾（Jill Biden）和與孫兒共聚。他將趁此機會與家人慎重討論是否要繼續參選，或乾脆宣布退出。

一名知情人士稱，拜登最終只會聽取一名顧問的意見。「唯一對他有最終影響力的人是第一夫人，」消息人士說，「 如她決定當然應該改弦易轍，那麼當然就會改變。」

NBC的報道發布後，一名知情人士主動接觸NBC稱，大衛營的聚會不是正式的家社會議。

任何有關該活動的討論都將是非正式的或事後的想法。沒有人坐下來進行正式或決定性的討論。 知情人士回應有關美媒指拜登週末開家庭會議討論退選的報道

重申繼續參選

從上述言論可見拜登和團隊在致力維持「生意如常」的形象。拜登29日堅稱，他將在11月繼續擔任該黨的旗手，他在北卡羅來納州的集會上對人群說：「如我不全心全意地相信我能勝任這份工作，我就不會再次競選。 」

鄧恩（Anita Dunn) 29日在NBC《週末》節目中表示，拜登尚未與助手討論退出競選的問題，內部談判的重點是向前推進。鄧恩是與拜登關係緊密的其中一名顧問。

拜登的高級助手和顧問告訴他的工作人員在會議和討論中要堅持到底。一位高級政府官員表示，他們傳達的訊息是：「我們會像往常一樣渡過難關。」

他在30日一場募款活動中正面談到這個問題。他說：「我理解人們對這場辯論的擔憂——我明白，」他也承認他辯論會舉行當晚表現得不好：「我沒度過一個美好的夜晚。」

2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會與共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）交鋒，表現差強人意。但他在28日到北卡州出席選競選集會時，又發表出鼓舞人心的演說。（Reuters）

壓垮他最後一根稻草

儘管他在辯論會於北卡羅來納州的競選集會演說狀態回勇，一位熟悉拜登想法的消息人士稱，拜登感到羞辱，缺乏自信，並痛苦地意識到，他在辯論中的形象——眼睛凝視遠方、張大嘴巴——將在他連任後繼續存在、隨處可見。

辯論會還未結束，外界已出現建議民主黨換捍總統候選人的聲音，但美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與克林頓（Bill Clinton）都公開力挺。只是內部知情人士透露，包括美國眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等的多名黨內高層人物雖也都公開支持，但其實私下對拜登的能力感憂慮。

NBC在30日引述一位不願具名的民主黨眾議員稱，他認為拜登應該退選，只是人們尚未公開呼籲他。他說在28日眾議院投票期間，至少3名同事都有相同看法。

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