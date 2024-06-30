日本富士山七一開放　遊客勢塞爆　政府「灑錢鬥智」誓保世遺桂冠

日本在疫後成為「報復式旅遊」熱點之一，其中富士山多處因遊客湧至亂象叢生，這座名山也成為全球多處「過度旅遊」（Overtourism）的縮影。日本警方6月26日分別在富士山火山口及八合目登山道合計發現4人死亡，懷疑他們是在「開山」前偷偷登山因故命喪山上。類似問題引發有關、景點與遊客管理的討論。

富士山主要登山路線有4條：吉田口（又稱吉田口登山道或吉田路線）、富士宮口、御殿場口、須走口。吉田口在山梨縣，富士宮口、御殿場口、須走口在靜岡縣。登山客中約60%都集中使用吉田路線入山。

大量登山客為欣賞日出，晚上在山上聚集，導致山頂附近人擠人。

2015年7月2日，一批遊客在日本富士山登山。他們在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

2015年7月2日，一批遊客在日本富士山登山。他們在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

2015年7月2日，一名遊客在日本富士山登山。他在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

富士山通常在冬季封山。今年是在7月1日「開山」。在此之前山頂還有大量積雪之時，清晨溫度在攝氏零度左右，所以專家和山梨縣富士吉田市富士山課等都呼籲人們不要在「開山」前登山。然而不理勸籲的人也不在少數，出現違規登山或是「彈丸登山」的問題。

日本山梨縣政府2024年開始向登上富士山的遊客徵收通行費2000日圓（約100港元），同時就登山人數設限，7月1日起實施。（Getty）

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並實行徵收通行費，而五合目登山道入口處安裝大門的工程2024年6月13日展開。（日本放送協會影片截圖）

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彈丸登山危險 人屢勸不聽

吉田口2023年有大約14萬人使用，當時由於登山客太多，很多人訂不到山上小屋住宿過夜並去看日出，導致一口氣登頂的「彈丸登山」盛行。

「彈丸登山」指的是晚上出發直接行至山頂，看完日出後下山，不在山上小屋過夜休息。 這種「0泊2日」的登山方式有較大風險，人們可能因睡眠不足發生意外，也可能因身體沒有足夠時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫。

除了「彈丸登山」，還有不守規的登山客擅闖小屋借廁所、自行生火，或做出登山時危險超越他人，以及登山步道小睡等違反登山禮儀的行為。此外攻頂處人擠人，垃圾也超多。業界人士說情況實在太亂，就算哪天真的發生事故，都不會為此感到意外。

圖為2015年7月2日，遊客在日本富士山山腳觀光拍照。（Getty）

日本山梨縣政府為管控登上富士山的人流，就登山人數設限，並將開始徵收通行費，五合目登山道入口處閘門6月13日動工興建，現已竣工，7月1日起啟用。（日本全日本新聞網影片截圖）

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縣政府「落閘」控客

山梨縣政府為處理上述問題，6月13日起在吉田線五合目登山道入口處興建閘門，7月1日起啟用。除了確認會在山上小屋住宿的人之外，每天登山人數限制在最多4000人，滿額後關閉。

閘門設於富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田線入口處，高1.8米、全長8米。步道下午4時至隔天清晨3時關閉，禁止入內。

政府會在7月至9月中旬開山期間，7月1日至9月10日之間使用閘門。人們過閘前，須先收費處支付通行費2000日圓（約100港元）。他們其後將取得相當於閘門通行證的手腕帶。山梨縣計劃將通行費所得，用於興建應對火山噴發時的避難所。

山梨縣知事長崎幸太郎6月17日說，新規都是為避免人們「過度旅遊」及「彈丸登山」造成危險。對於縣政府來說，管控不僅是為登山客安全着想，也是為保護景點必須做的事。

不少登山客都以觀賞富士山日出美景為登山目標，但晚上登山非常危險，有登山客會趁日落前抵達山上的小石屋，休息至早上晨曦初現之時，如此便可看到日出風光。（Chris McGrath/Getty）

富士山日出叫「御來光」，很多登山客被個美景吸引前來「朝聖」。人們不要以為在凌晨3、4時出發就能準時到達山頂。山上人擠人，上山要排隊，最好凌晨12起程，否則只能在路途上欣賞「御來光」。（圖片來源：富士山網站）

灑錢建閘 研建鐵路

日本富士山2013年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，當時組織已向日本政府提出富士山的問題，包括登山客過多、環境負荷過重，以及人工景觀過於顯眼等。

日本政府擔心再不動手的話，富士山將變得面目全非，過去10年一直在為解決這些問題而努力。

長崎幸太郎在談及有關問題時說：

富士山正在發出悲鳴，必須思考把（觀光的）量轉化成質

這種情況持續下去，富士山說不定會被從世界文化遺產登錄上除名

政府部門除了做更多管理、收費、控制人數，興建閘門，鐵路看來也是可供考慮的方案。這個意念2021年已有人提出，隨着富士山登錄世界文化遺產10周年而再次「炒熱」。

他說山梨縣的目標是在河口湖通往富士山5合目的收費道路「富士Subaru Line」興建輕軌系統，由「次世代型路面電車」（LRT）載運登山客，藉此控管人數。屆時該處將不准汽車行駛。

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擬議的輕軌系統長約25公里，因使用既有車道，能減低建設難度，LRT在噪音與搖晃程度上也能降到極低。列車每次能載約120人，上山約52分鐘，下山約74分鐘，興建費用約1400億日圓（約74億港元）。

計劃中若把來回車票票價定在每人1萬日圓（約529港元），料每年有300萬人搭乘。

興建鐵路工程規模大，免不了對環境造成破壞與影響，不止當地人未必樂見，政府亦為之掙扎。但長崎幸太郎對此持正面看法，稱這是對富士山自然景觀破壞最少的做法。