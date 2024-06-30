法國會大選首輪投票開始　中午投票率較上屆飆升　極右翼傳好消息

法國國會選舉6月30日舉行第一輪投票，據法媒30日報道，截至中午的投票率較上屆選舉同時段大幅上升。選前民調顯示極右翼黨派領先，英媒《電訊報》30日指，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟傳出利好消息，在海外領土選區的3名候選人均獲得進入第2輪投票的資格。



法國國際廣播電台（RFI）網站30日報道，截至當地時間30日中午12時，選舉參與率達25.90%，明顯高於2022年國會選舉同時段的18.43%，也高於1997年上次提前國會選舉時的22.74%。

效力西甲球隊巴塞隆拿的法國足球員祖利斯古迪（Jules Koundé）30日表態，在社交網站發文呼籲選民別投給極右翼政黨，他批評極右黨派利用仇恨、假消息贏取支持，意圖侮辱與分化他人。

選前民調顯示執政黨落後極右黨派，法國《世界報》指，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的陣營正在考慮第二輪選舉策略，並會在30日晚上作出決定。

法國選舉制度是如何？

想要贏得國民議會多數派地位的政黨或聯盟，需手握289席位——剛好超過總席次數目577席的一半。從選前最新民調結果看來，馬克龍率領的聯盟沒達到這個數字，這將限制其推動立法議程的能力。

在第1輪投票中，候選人若得票超過半數，即直接當選，但在像法國這樣的多黨制政體中，這通常意味着競選或將進入第二輪投票。今次會在7月7日舉行。

是次大選中，只有在第一輪獲得至少12.5%選票的候選人才能進入第二輪。選情將在第二輪時變得明朗。

法國總統馬克龍2024年6月30日到票站參加國會選舉投票（Reuters）

為何提早選舉？

法國執政黨在6月9日結束的歐洲議會選舉中支持率遠低於極右翼政黨，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9日晚宣布解散國民議會，並在6月30日和7月7日分兩輪舉行新的議會選舉。

在法國第五共和國歷史上，曾出現過5次總統解散國民議會的情況。總統希望通過解散國民議會並舉行新的議會選舉，使執政黨在議會中有機會獲得絕對多數席位。

選前民調結果

法媒《迴聲報》（Les Echos）28日的民調顯示，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟（RN）獲37%的支持率，緊隨其後的左翼「新人民陣線」（NPF）則獲28%支持率，而總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派聯盟「在一起」（ENSEMBLE）僅得20%。