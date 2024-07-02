美國大選｜民主黨換將大戲或上演　誰能接替拜登？

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日與前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行的首場電視辯論中表現未如人意，有評論認為拜登在當晚表現「雜亂無章、弱勢、發言不着邊際和困惑」，讓外界以為他比特朗普「年長20歲」。美國媒體指，「驚慌失措」的民主黨高層正在研究是否應該更換候選人，以確保在11月大選中保持競爭力。



作者：Caroline Leicht，南安普敦大學（University of Southampton）政治學博士生



到目前為止，可能如您所料，拜登已經獲得民主黨，和那些本來可能會與他角逐黨內提名的著名民主黨高層的支持。但現在這種情況可能有變。那民主黨內誰有力成為第46任美國總統的替代者呢？

賀錦麗（Kamala Harris）

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

圖為2024年3月3日，美國副總統賀錦麗出席亞拉巴馬州塞爾瑪「血腥星期日」周年活動。（Reuters）

身為現任副總統，如果拜登決定不參選，賀錦麗顯然是第二選擇。但是，就如總統拜登一樣，她的民意支持度低迷。 6月中旬的一項調查指出，她的支持率是負60%。

雖然副總統的支持率歷來與總統的支持率掛鉤，但賀錦麗勢必需在強調與拜登的差異和不貶損現屆政府政績中找到平衡。

賀錦麗在辯論後極力為拜登辯護，她表示：「大家可以談論兩名候選人的辯論風格，但這次選舉，最終必須是有關政綱的實質內容。而拜登和特朗普的差異十分明顯。」

艾布拉姆斯（Stacey Abrams）

2024年6月27日，在美國亞特蘭大舉行總統辯論之前，總統拜登抵達佐治亞州空軍基地，艾布拉姆斯 （Stacey Abrams）在場迎接。（Reuters）

當拜登2020年大選贏得佐治亞州時，許多人將勝選歸功於艾布拉姆斯。這名佐治亞州眾議院前少數黨領袖是2020年大選時民主黨內傑出的助選人。

儘管艾布拉姆斯在該州助選得力，她過往的參選紀錄不佳。她曾在2018年和2022年競逐佐治亞州州長，但兩次都失敗告終，這肯定會讓民主黨內及民主黨支持者對她的當選能力產生懷疑。

布蒂吉格（Pete Buttigieg）

圖為美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）2023年5月8日現身白宮南法院禮堂（South Court Auditorium）。他當時在聆聽總統拜登就航空業以及保護消費者的議題發表講話。（Reuters）

布蒂吉格在短短數月內就從一名地方政客搖身一變為一名全國政客。這名印第安納州南本德市前市長在2020年參與競逐民主黨總統候選人，並在艾奧瓦州（Iowa）獲勝。但他其後很快就退出初選。拜登上任總統後，任命布蒂吉格為交通部長，自從搬到華盛頓後，布蒂吉格繼續聲名鵲起。

布蒂吉格在民主黨內似乎有不俗的人氣。在2022年中期選舉前，他是「競選活動中最受歡迎的代理人」。如果勝選，布蒂吉格將成為美國有史以來最年輕的總統，也是第一名公開同性戀身份的總統。

但布蒂吉格若選擇參選可能會面臨挑戰，因為他之前在獲得少數族裔選民支持方面遇到很大困難。

克洛布徹（Amy Klobuchar）

參議員克洛布徹退選後馬上為拜登站台，相信是拜登取下她所代表的明尼蘇達州的原因之一。（路透社）

克洛布徹是第一名當選美國參議院代表明尼蘇達州（Minnesota）的女性，自2007年以來一直在全國政治舞台上受到矚目。在確認最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的聽證會上，克洛布徹因其尖銳的質詢而獲得關注和讚賞。她曾參加2020年的黨內初選，並在退出競逐後轉而支持拜登。

由於克洛布徹被視為溫和派，可以團結民主黨各派別，她被視為是拜登的有力替代者。然而，與其他黨內潛在對手相比，她的知名度較低，在2020年的黨內初選中未能產生高人氣，這一問題可能會再次阻礙她在仕途上更進一步。

紐瑟姆（Gavin Newsom）

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

在2022年中期選舉中成功連任的加州州長紐瑟姆去年成為頭條新聞，當時他在德州（Texas）和印第安納州等保守州份花錢投放廣告牌，宣傳墮胎在加州仍然合法。

最新數據顯示，紐瑟姆的不受歡迎程度低於拜登和賀錦麗，但民調支持度仍處於個位數。但這可能是因為他在選民中的知名度較低。據新罕布什爾州（New Hampshire) 一份民調的數據顯示，部份選民認為對紐瑟姆還不夠了解，對他無法下判斷。

當辯論結束後被問及是否考慮競選取代拜登時，紐瑟姆表示，我們的提名人是拜登，我期待在11月投票給他。

沃倫（Elizabeth Warren）

有評論認為如果拜登當選並邀請沃倫加入白宮的話，喬甘迺迪三世仍有希望一博進入參議院。（GettyImages）

沃倫自2013年起擔任馬薩諸塞州（Massachusetts ）參議員，2020年參與黨內初選，並很快被譽為對每個議題都有最詳細計劃的候選人。雖然她最終沒有贏得提名，但其後她就墮胎權等議題多次發聲，都讓她持續在國會山莊獲得高度關注。

拜登和賀錦麗因其正副總統職位順其自然擁有較高的知名度，而在其他潛在候選人中，沃倫的知名度最高。此外，她的不受歡迎程度較拜登和賀錦麗低。

YouGov US民調的最新數據顯示，沃倫的支持率為47%，而表示不喜歡她的人為24%。

惠特默（Gretchen Whitmer）

美國密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長官方網站）

惠特默在2022年11月中期選舉中贏得第二個州長任期，擊敗特朗普支持的共和黨人，比2018年增加獲勝優勢。現時，她被視為擁有「外卡競爭者」的身份進入了2024年的總統大選。

惠特默2000年首次當選密歇根州眾議院議員，因2013年有關墮胎權的演說而引起全國關注，她在演說中透露自己在年輕時曾遭受性侵犯。惠特默2020年10月成為綁架目標，但事件最後被聯邦調查局（FBI）成功制止。

惠特默因其跨黨派協調能力而聞名，作為州長已成功協調兩黨，通過900多項法案。由於密西根州在民主黨初選日程中的排名有所上升，如果惠特默決定參選，她可能會獲得早期主場優勢。

無論是副總統還是外卡熱門人選，除了拜登之外，暫時沒有其他民主黨人宣布有意參選總統。然而，拜登在6月27日辯論中慘敗後，要求他「退位讓賢」的呼聲勢將愈來愈高，民主黨可能會在8月舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）之前陣前換帥。