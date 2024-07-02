美國最高法院裁定特朗普享部份總統豁免權　意味着什麼？

美國最高法院7月1日做出爭議裁決，裁定前總統特朗普（Donald Trump），在涉嫌干預2020年總統選舉結果案中享有部份刑事起訴豁免權，並指示下級法院重新考慮此案。美媒2日引述特朗普身邊人士指，這一裁決意味着該案審判幾乎肯定會被推遲到11月大選之後，而且若特朗普當選下任總統，司法部定會撤銷案件。



對於特朗普的競選對手、現總統拜登（Joe Biden）而言，這一裁決顯然是對他不利，民主黨希望透過多項官司阻礙特朗普順利參選，包括掩口費案等。而裁決出爐後，特朗普可能無須為此出席法院審訊，等同清除11月5日投票日前的障礙。

圖為2024年5月30日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因被指控偽造商業記錄罪成後，在紐約的特朗普大樓外向在場人士舉起拳頭示意。（REUTERS/Eduardo Munoz）

圖為2024年7月1日，美國總統拜登（Joe Biden）在最高法院做出裁決後發表演講。（Reuters）

反對人士認為裁決似在「容許」總統作惡，自由派法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）認為，根據這個判決的邏輯，總統命令特種部隊刺殺政敵、組織軍隊發動政變、受賄特赦罪犯，都能享有免罪權。

裁決出爐後，此案將被退回至初審法官丘特坎（Tanya Chutkan），她將決定是否舉行小型審判，以決定訴狀中哪些指控適用部份豁免權，從而可能根據最高法院裁決免於起訴特朗普。

對於會否舉行小型審判，報道分析指，特朗普的法律團隊善於拖延時間，可能不會在大選前開庭。即便在大選前開庭，距離任何與特朗普為繼續掌權的行動有關的實際審判都還很遙遠。