猜中9屆總統大選結果　美國學者籲民主黨勿換帥：拜登有2大優勢

美國總統拜登（Joe Biden）辯論表現欠佳，引發外界對撤換候選人的猜測。曾在過去10屆總統大選中精準預測9屆的美國歷史學家7月1日呼籲民主黨「不要被誤導」，指換掉拜登將導致民主黨失去2大關鍵選舉優勢。



《紐約郵報》（New York Post）報道，美國美利堅大學（American University）歷史系教授利奇特曼（Allan Lichtman，暫譯），曾在過去10屆美國總統大選中精準預測9屆。

美國總統拜登（Joe Biden）經過2024年6月27日的災性難性辯論之夜後，28日來到北卡羅來納州首府羅利市（Raleigh）發表演說時狀態回勇，發表激盪人心的演說。這被視為他想以此挽回形象，以及挽民主黨人與選民對他領導國家的信心。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

利奇特曼的預測系統有13個「關鍵因素」，若有6個或以上的問題不利於執政黨，執政黨候選人將敗選，反之則將勝出。13個「關鍵因素」包括政黨授權、競爭力、在任總統、第三勢力、短期經濟、長期經濟、政策變化、社會動盪、醜聞、外交/軍事成功、執政者魅力和挑戰者魅力等。

利奇特曼6月30日接受美媒訪問時表示，換掉拜登將導致民主黨失去「有競爭力候選人」及「在任總統」兩大關鍵優勢。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

針對拜登的辯論表現，利奇特曼呼籲民主黨別被主流意見所誤導，他強調2016年所有專家都認為希拉里（Hillary Clinton）勝出所有辯論，結果卻是特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得大選。