普京飛抵哈薩克　出席上合組織峰會

俄衛網7月3日報道，據克宮官網消息，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已抵達哈薩克首都阿斯塔納，將參加上合組織峰會並將舉行一連串雙邊會晤。



消息指：「俄羅斯總統抵達哈薩克斯坦首都阿斯塔納，參加上海合作組織成員國元首理事會。」

2024年6月20日，俄羅斯總統普京 (Vladimir Putin) 在越南河內內排國際機場與同行人士拍照。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達河內，展開對越南的訪問。（Reuters）

上海合作組織峰會將於7月3日至4日在阿斯塔納舉行。今年上合組織阿斯塔納峰會的主題為「加強多邊對話，尋求可持續的和平與發展」。峰會與會者計劃簽署24份聯合文件，並通過一份最終宣言和一份聲明，確認上合組織與會者對睦鄰友好和團結原則的承諾。

俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov）向記者稱，在阿斯塔納上海合作組織峰會期間，普京將與中國國家主席習近平、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，簡稱夏巴茲）和阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）舉行雙邊會晤。