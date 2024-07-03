習近平晤哈薩克總統　稱兩國關係達新高度　簽署數十項合作文件

中國國家主席習近平7月3日會晤哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），兩人舉行會談、出席簽字儀式，並共見記者。兩方又共同見證交換經貿、互聯互通、航空航天、教育、媒體等領域數十項雙邊合作文件。



據央視新聞，習近平表示中方始終從戰略高度和長遠角度看待中哈關係，將哈薩克視為中國周邊外交的優先方向和在中亞的重要合作夥伴，中方維護好、發展好中哈關係的意願和決心堅定不移，不會因一時一事或國際風雲變幻而改變。

他指中國將永遠是哈方可以倚重和信賴的好鄰居好夥伴，中方願同哈方繼續加強天然氣等傳統能源合作，拓展光伏、風電等新能源合作，支持更多中國企業赴哈薩克投資，助力哈方將資源優勢轉換為發展能力，實現綠色、低碳、可持續發展。

托卡耶夫表示，習近平主席對哈薩克進行國事訪問對哈中關係發展具有歷史性重大意義，中國是哈薩克的友好鄰邦、親密朋友和重要戰略夥伴，哈中關係基於牢固的睦鄰友好和堅定的相互支持，呈現出前所未有的良好發展勢頭，貿易、能源、農業、礦產等領域合作取得重要成果，造福了兩國人民，堪稱國與國關係的典範。

他指哈方祝賀中國取得的全方位歷史性成就，相信在習近平主席英明領導下，中國在新時代中國特色社會主義道路上必將取得新的更大成就，哈方願同中方一道，進一步挖掘兩國在能源、礦產、新能源、互聯互通等領域合作潛力，推動兩國關係發展至新的高度，哈方感謝中方堅定支持哈薩克主權、獨立、領土完整，將堅定恪守一個中國原則，堅決打擊「三股勢力」，維護兩國共同安全。

哈薩克總統托卡耶夫與正在該國進行國事訪問的中國國家主席習近平在阿斯塔納共進晚餐前，在會場外握手合照。（哈薩克總統新聞處社交媒體X賬號）

兩國元首又舉行大範圍會談。

習近平指，中哈友好根植於綿延千年的古絲綢之路，又歷經建交32年的合作積澱，達到永久全面戰略夥伴的高水平，世代友好、高度互信、休戚與共成為中哈關係的主旋律，無論國際形勢如何變化，中方維護中哈友好的初心堅定不移，推進全方位合作的恒心堅定不移，在彼此核心利益問題上相互支持的決心堅定不移，對實現各自國家發展目標的信心堅定不移。

他指中方願同哈方一道，攜手構建更加富有內涵和活力的中哈命運共同體，為地區乃至世界的發展穩定注入更多正能量。

習近平強調中哈兩國都處在各自發展振興的關鍵階段，雙方要加強兩國發展戰略對接和治國理政經驗交流，實施更多互利共贏的合作項目，助力各自國家發展。他指中方願同哈方提升經貿合作水平，確立未來盡早實現雙邊貿易額翻番的新目標，進一步擴大進口哈薩克優質商品，打造電子商務、數字經濟等合作新增長點。

他稱雙方要做大產能投資合作規模，挖掘科技創新合作潛能，拓展電動汽車、新能源、跨境電商、衛星通訊等領域合作，中方願同哈方積極推進跨里海國際運輸路線建設，構建多元立體聯通格局，中方支持明年在哈薩克舉辦「中國旅遊年」，決定在哈薩克開設第二家魯班工坊。

他指「昨天我在機場聽到哈薩克少年用標準流利的中文演唱《歌唱祖國》，十分感動。青年是中哈世代友好的傳承者。雙方要發揮好兩國文化中心和北京語言大學哈薩克分校作用，加強人文交流，增進兩國民眾尤其是青年一代相知相親，築牢兩國全方位合作的社會民意基礎。」

習近平高度評價哈薩克擔任上海合作組織輪值主席國工作，祝願哈方主辦的阿斯塔納峰會取得圓滿成功，習近平表示，阿斯塔納峰會後中國將接任上海合作組織輪值主席國，中方願同哈薩克等成員國共同構建更加緊密的上海合作組織命運共同體，中方支持哈方明年舉辦第二屆中國－中亞峰會，願同哈方等有關各方做優做強中國－中亞機制，推動中國中亞合作取得更多新成果，中方願同哈方在聯合國等多邊組織框架內密切協作，踐行真正的多邊主義，維護兩國以及廣大發展中國家共同利益。

托卡耶夫表示，習近平主席對哈薩克進行國事訪問，再次證明哈中雙方均高度重視並強烈希望進一步提升哈中永久全面戰略夥伴關係，哈中有跨越千年的牢固友誼，各領域合作成果豐碩，特別是近年來，在習近平親自關心引領下，哈中關係邁入新「黃金時代」，兩國重大合作項目進展順利，農業、綠色能源、人文等領域合作取得積極成果，為增進兩國人民福祉作出貢獻。

他指哈薩克堅定恪守一個中國原則，是中國可以信賴的朋友和夥伴，加深對華友好戰略合作，是哈方堅定不移的戰略優先，哈方高度讚賞中國秉持的和平外交理念以及習近平主席提出的系列全球倡議，高度評價中方為促進世界和平和發展作出的重要貢獻，願同中方共同努力，推進構建哈中命運共同體和人類命運共同體。

他指哈方期待同中方認真落實習近平主席這次訪問的重要成果，持續高質量共建「一帶一路」，全力實現雙邊貿易額翻番的目標，加強農業、經貿、新能源、跨境電商、電動汽車等領域合作，加快推進跨里海國際運輸路線建設，哈方歡迎設立哈中文化中心和魯班工坊，積極辦好明年「中國旅遊年」，密切兩國地方合作和教育、文化等人文領域交流合作，哈方將繼續積極參與中國－中亞機制建設，密切同中方在上海合作組織、聯合國等多邊框架內的協調配合。

會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和哈薩克共和國聯合聲明》，並共同見證交換經貿、互聯互通、航空航天、教育、媒體等領域數十項雙邊合作文件。

哈薩克總統托卡耶夫與正在該國進行國事訪問的中國國家主席習近平在阿斯塔納共進晚餐前，在會場外握手合照。（哈薩克總統新聞處社交媒體X賬號）

托卡耶夫3日較早前舉行隆重儀式，歡迎習近平到訪。

習近平抵達哈薩克總統府時，哈方空軍戰機拉出象徵中國國旗的紅黃色彩帶，以最高禮儀歡迎。

香港時間7月2日下午，習近平乘坐專機抵達哈薩克，托卡耶夫到場迎接。習近平當晚應邀同托卡耶夫共進晚餐，就中哈關係和共同關心的問題展開交流。